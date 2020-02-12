Салах будет вызван в сборную Египта на Олимпиаду-2020

«Мы вызовем трёх игроков основной сборной. Пока мы утвердили только кандидатуру Салаха, потому что он является одним из лучших футболистов в мире. Пока я не говорил лично с Салахом, но мы рассчитываем, что он будет готов приложить немало усилий, играя за сборную», — приводит слова Гариба KingFut.



Напомним, Олимпиада пройдёт с 22 июля по 8 августа 2020 года. Таким образом, Салах не сможет принять участие в предсезонной подготовке «Ливерпуля». По правилам турнира, за сборную могут выступать игроки не старше 23 лет, однако команды могут включить в свой состав до трёх футболистов более старшего возраста.