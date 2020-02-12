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18:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-тренер «Реала» Солари может возглавить сборную Армении

Бывший главный тренер «Реала» Сантьяго Солари может возглавить сборную Армении, сообщает Armsport.

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Источник: AP 2020

Сегодня, 12 февраля, Федерация футбола Армении объявила о расторжении контракта с главным тренером национальной команды страны Абраамом Хашманяном по обоюдному согласию сторон. Хашманян возглавлял сборную Армении с ноября 2019 года.

По информации источника, федерация ведёт переговоры с армянскими и зарубежными специалистами. 43-летний Солари входит в список кандидатов на пост наставника сборной Армении и является приоритетным вариантом.

Солари возглавил «Реал» 30 октября 2018 года, сменив на посту главного тренера мадридского клуба Хулена Лопетеги. В первых четырёх матчах под руководством Солари «Реал» одержал четыре победы. После этого руководство клуба приняло решение подписать с аргентинцем контракт до лета 2021 года. При Солари «Реал» стал победителем клубного чемпионата мира 2018 года. 11 марта 2019 года наставник был уволен.

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