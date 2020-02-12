Экс-тренер «Реала» Солари может возглавить сборную Армении
Бывший главный тренер «Реала» Сантьяго Солари может возглавить сборную Армении, сообщает Armsport.
Бывший главный тренер «Реала» Сантьяго Солари может возглавить сборную Армении, сообщает Armsport.
Сегодня, 12 февраля, Федерация футбола Армении объявила о расторжении контракта с главным тренером национальной команды страны Абраамом Хашманяном по обоюдному согласию сторон. Хашманян возглавлял сборную Армении с ноября 2019 года.
По информации источника, федерация ведёт переговоры с армянскими и зарубежными специалистами. 43-летний Солари входит в список кандидатов на пост наставника сборной Армении и является приоритетным вариантом.
Солари возглавил «Реал» 30 октября 2018 года, сменив на посту главного тренера мадридского клуба Хулена Лопетеги. В первых четырёх матчах под руководством Солари «Реал» одержал четыре победы. После этого руководство клуба приняло решение подписать с аргентинцем контракт до лета 2021 года. При Солари «Реал» стал победителем клубного чемпионата мира 2018 года. 11 марта 2019 года наставник был уволен.