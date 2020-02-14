АБФФ возмущена намерением клубов не отпустить футболистов в национальную сборную

Источник: Reuters

В заявлении футбольной федерации, в частности, подчеркивается, что «АБФФ всегда внимательно относилась к просьбам ведущих клубов, касающихся календаря национальных соревнований, с учетом имиджа белорусского футбола на международной арене. Сейчас национальной сборной впервые за долгое время выпал реальный шанс побороться за место в финальной части чемпионата Европы, и мы крайне возмущены данной попыткой срыва заранее запланированного учебно-тренировочного сбора и международных товарищеских матчей».

Сегодняшнее заявление АБФФ сделала в связи с публикациями белорусских спортивных порталов о том, что некоторые клубы не отпустят своих игроков на товарищеские матчи сборной Беларуси с командами Узбекистана (23 февраля в Дубае) и Болгарии (26 февраля в Софии). В частности, назывались брестское «Динамо», борисовский БАТЭ и солигорский «Шахтер».

АБФФ отмечает, что еще в начале декабря 2019 года было объявлено о проведении спаррингов национальной сборной в феврале 2020 года. После этого руководство федерации футбола провело все необходимые консультации с руководителями ведущих клубов. Во время этих диалогов клубам разъяснялась важность проведения учебно-тренировочного сбора с 19 по 27 февраля 2020 года, а также выступления национальной команды в двух спаррингах в свете мартовских матчей плей-офф Лиги наций за выход в финальную часть чемпионата Европы-2020. По итогам бесед клубы выразили понимание ситуации и обозначили готовность к сотрудничеству.