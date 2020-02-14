АБФФ возмущена намерением клубов не отпустить футболистов в национальную сборную
14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциация «Белорусская федерация футбола» крайне возмущена намерением некоторых клубов не отпустить своих игроков на
14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциация «Белорусская федерация футбола» крайне возмущена намерением некоторых клубов не отпустить своих игроков на
В заявлении футбольной федерации, в частности, подчеркивается, что «АБФФ всегда внимательно относилась к просьбам ведущих клубов, касающихся календаря национальных соревнований, с учетом имиджа белорусского футбола на международной арене. Сейчас национальной сборной впервые за долгое время выпал реальный шанс побороться за место в финальной части чемпионата Европы, и мы крайне возмущены данной попыткой срыва заранее запланированного
Сегодняшнее заявление АБФФ сделала в связи с публикациями белорусских спортивных порталов о том, что некоторые клубы не отпустят своих игроков на товарищеские матчи сборной Беларуси с командами Узбекистана (23 февраля в Дубае) и Болгарии (26 февраля в Софии). В частности, назывались брестское «Динамо», борисовский БАТЭ и солигорский «Шахтер».
АБФФ отмечает, что еще в начале декабря 2019 года было объявлено о проведении спаррингов национальной сборной в феврале 2020 года. После этого руководство федерации футбола провело все необходимые консультации с руководителями ведущих клубов. Во время этих диалогов клубам разъяснялась важность проведения
В заявлении также напоминается, что в соответствии с регламентом АБФФ по статусу и трансферам футболистов «футбольные клубы (школы) обязаны по вызовам АБФФ направлять футболистов в сборные команды Беларуси для участия в