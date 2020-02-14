Дмитрий Торбинский сообщил, что уехал жить в США

Последним клубом 35-летнего Торбинского был красноярский «Енисей», который он покинул в июне 2019 года. Также футболист защищал цвета московских «Спартака» и «Локомотива», казанского «Рубина», «Ростова», «Краснодара», кипрского «Пафоса», в составе «красно-белых» стал обладателем Кубка России.
Не собираюсь объявлять о завершении футбольной карьеры. Я сейчас не в России, уехал жить в США. Сейчас пробую себя в роли тренера.
В составе сборной России в 2007—2016 годах провел 30 матчей и забил два мяча, в том числе поразив ворота сборной Нидерландов в матче четвертьфинала Евро-2008 (3:1), на котором российская команда завоевала бронзовые медали.