Михаил Мархель: сборная — это не игрушка, побаловался и бросил

Разразившийся вокруг сборной скандал сделал самым актуальным собеседником ее главного тренера. Михаил Мархель только в пятницу вечером прилетел из Турции, где просматривал кандидатов в команду. На интервью наставник согласился охотно, и в понедельник мы встретились, чтобы поговорить под диктофон.



Вернуться из Турции пришлось экстренно?

Нет, по плану. Посмотрели хорошие матчи с участием БАТЭ, «Шахтера» и тульского «Арсенала», потому что во всех клубах много кандидатов в сборную. А затем домой, готовиться к сбору.

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Скандал вспыхнул в четверг. Ваши первые мысли?

Очень большое удивление, тем более неприятная ситуация возникла в последний момент, и это вдвойне обидно. Ведь договоренности были, причем со всеми. Появившихся проблем просто не ожидали. План подготовки сборной срывается, это факт. И все-таки до последнего не теряем надежду, что нам пойдут навстречу.

В последние дни общались с кем-то конкретно из представителей тройки призеров?

Разговаривали в Турции с Кириллом Альшевским. В принципе он изложил свое видение точно так, как потом БАТЭ отразил его и на бумаге.

Хронологически первым в отказ пошел «Шахтер» — 7 февраля. В Солигорске изначально было наибольшее сопротивление?

Нет. Когда мы поехали еще на первый просмотровый сбор в конце января, то вели диалог со всеми заинтересованными клубами, находившимися в Турции. Общались и с нашей легионерской составляющей, например, из того же «Арсенала». Но прежде всего с брестским «Динамо», БАТЭ и «Шахтером». Поводов для сомнений у нас тогда абсолютно не возникло. Очень хорошо побеседовали с Юрием Вернидубом, который сказал, что понимает ситуацию и препятствовать игрокам не станет. Единственный вопрос, надо было договориться с руководством. Хотя, считаю, в таких моментах все зависит от главного тренера. Оказалось, нет. Не знаю, с чьей подачи и как все у них происходило. Однако уже после того, как мы обо всем договорились, руководство «Шахтера» приняло такое решение — и, к сожалению, все поменялось.

Как вел себя БАТЭ?

На начальном этапе тоже не возникло никаких трений. Единственный вопрос после беседы с Альшевским касался ребят — объяснить и им, почему сбор настолько необходим. Поговорили с игроками, выслушали их пожелания, а руководство клуба высказало свои. В результате пришлось привлечь ведущих футболистов борисовчан только на матч с Узбекистаном. Хотя понимали, что тогда после первого спарринга придется отпускать и некоторых представителей других клубов. Это и сделали, пойдя навстречу пожеланиям. А изначальные договоренности были несколько иными. И только рукопожатия. Мы даже не предполагали, что может произойти такое.

Брест подключился к демаршу призеров позже всех.

Сразу он вообще не чинил препятствий, и у того же Сергея Ковальчука не возникало к нам вопросов. Но когда пошла цепочка, мы внутренне ждали этого. Понятно, когда людей отдают те, потом другие, подобная реакция клуба-соперника естественна. К сожалению, и от «Динамо» пришло отказное письмо.

Предполагаете, посыл о том, что отлучка в сборную помешает межсезонной работе игроков, везде исходил от руководства клубов?

Во всяком случае, у меня нет другого варианта для объяснений. Категоричных возражений по февральскому сбору от тренеров не слышали, как и насчет вызовов футболистов. И если сами ребята говорят, что претензий к нашему тренерскому штабу нет, тогда не вижу иных причин… Но надо же понимать, что сборная — это не команда Мархеля и Кондратьева, а команда страны. Сегодня в ней будем мы, завтра нас сменит кто-то еще, а сборная останется. Это не игрушка — побаловался и бросил. Это очень серьезная ответственность для всех.

Источник: Прессбол

Вы контактировали с патронами клубов — Зайцевым, Капским, Головатым?

Это уже прерогатива федерации. С другой стороны, если тренеры дают добро, то мы наверняка можем быть спокойны? Да и не помню случаев из своей практики, чтобы сначала приходилось договариваться с ними, а потом еще и с руководителями. Если бы нам сразу сказали, что не отпустят футболистов, то либо вообще не делали бы сбор, либо вносили коррективы в состав. Но все же шло нормально, а случилось в последний момент — вот это самое страшное.

Однако Альшевский заметил, что по этому вопросу он голосовал против еще на декабрьском исполкоме.

Единственное, что я слышал, Кирилл Петрович высказывал соображения по его формату. А против самого сбора на исполкоме никто не выступал. Равно как и не говорил: мол, не отпустим некоторых футболистов — или же давайте разбираться, кого вы собираетесь приглашать. Все понимали ситуацию и признавали, что он необходим. Да, можно сколько угодно дискутировать на тему, когда его проводить. Но мы считаем, сроки оптимальны. Обозначили эти даты, чтобы раньше времени не вмешиваться в специальный подготовительный этап, когда у тренеров и команд в разгаре зимняя притирка по всем направлениям. А сейчас ребята набрали определенную форму, провели несколько спаррингов — и для нас тоже важно на них посмотреть. Это по ходу чемпионата перемены минимальны, но сборная ведь тоже попала в межсезонный период. И, полагаю, для него сроки сбора подобраны оптимально.

Можете пояснить, в каких аспектах Альшевский не поддерживал формат сбора?

Наверное, имелись в виду перелеты или спарринги не с теми соперниками. Может, и сроки. Но выскажу свою точку зрения. Нам необходимо встречаться именно со сборными, а найти такие поединки в эту пору тяжело. Сыграть в Турции с клубом? Ни один такой матч не даст схожего чувства накала, духа борьбы против другой национальной команды. Это важнейший эффект. Прекрасно представляем, с чем столкнемся в Тбилиси — прежде всего с каким психологическим давлением. Его футболисты тоже должны уметь выдерживать. И не только опытные, на которых сейчас полагаемся, но и молодые. Помимо игр, очень важно захватить три учебно-тренировочных дня. Больше времени уже не будет. Сроки встречи с грузинами не оставляют практически никаких шансов на дополнительную работу над какими-то компонентами, на все про все там два дня в марте. Плюс ко всему, на матч с узбеками согласились и потому, что по стилю они очень похожи на грузин.

Кстати, каковы мотивы спарринга у сборной Узбекистана?

В марте у нее отборочная встреча с Йеменом в рамках квалификации чемпионата мира, вот и изыскивают возможность пригласить футболистов из национального первенства. У них нет ни одного легионера, но там сбор и матч считают необходимыми. У болгар же, как и у нас с грузинами, игра плей-офф с венграми. И они стремятся дать кому-то шанс, и там тоже будут футболисты из внутреннего чемпионата. И тренер, когда мы разговаривали, выразил большую заинтересованность. Выходит, болгары могут, узбеки могут, а мы нет?

Узнавали позицию других наших клубов на этот счет?

Минское «Динамо» и Сергей Гуренко препятствий не чинили и не чинят. А Виталий Жуковский сказал: забирайте хоть всех футболистов «Ислочи» — для нашего маленького клуба это большая честь.

Если абстрагироваться от неприятной истории, какие у вас отношения с Альшевским, Вернидубом, Ковальчуком?

Хорошие и ровные. С Кириллом Петровичем долго работали в структуре академии БФФ, и никаких проблем между нами не возникало. Был приятно удивлен и словам Юрия Николаевича: человек, приехавший из соседнего дружественного государства, все понимает и входит в наше положение. А с Сергеем Петровичем, которого знаю давно в том числе по периоду работы в брестском «Динамо», мы в дружеских отношениях.

Источник: Прессбол

Из легионеров вами вызван только Корзун. Пытались отправлять запросы в клубы, где есть наши футболисты — в Россию, Казахстан?

Да. К сожалению, все отказали. Хотя мы и сами понимали: сделать это будет тяжело. И все-таки наше преимущество перед Грузией в том, что в сборной Беларуси много представителей своего чемпионата. А у грузин нет такой возможности, вот они теперь и не проводят спарринги. В этом козырь февральского сбора, и глупо его не использовать. Да он нам вообще необходим со всех точек зрения! Хотя если бы знали, что возникнет такое сопротивление, думали бы над вариантами: может, одну игру — или молодых проверить… Но ведь сразу ни от кого возражений не поступало. Напротив, все высказывали только слова поддержки. И календарь составлялся с этим учетом. Кстати, по предложению БАТЭ первый тур сделали 19—22 марта . Шли всем навстречу и всегда так делаем, когда есть возможность. Провести стартовый тур до нокаут-раунда отбора на чемпионат Европы — и тем самым освободить место в календаре для того, чтобы потом наши участники еврокубков имели больше времени для подготовки к матчам на международной арене.

В чем видите причины протеста клубов?

Наверное, об этом лучше спросить у них. А строить домыслы не хочу. Но формулировки, которые звучат в отказных письмах, оставляют неприятный осадок.

Какие конкретно?

Скавыш — в связи с кадровым дефицитом нападающих. Нехайчик — в связи с необходимостью адаптации в новой команде. Стасевич — в связи с травмой на первом сборе и пропущенной из-за этого части программы учебно-тренировочных занятий. Хотя Игорь провел 70 минут в недавней игре с киевским «Динамо». Драгун — в связи с необходимостью адаптации к требованиям нового главного тренера. Ну, мы же все взрослые люди… Или вот брестское «Динамо» предложило отменить сбор, а деньги направить на развитие детского футбола. Национальная сборная не может быть разменной монетой: это лицо страны, которым нельзя жертвовать в угоду другим интересам, пусть и тоже важным. Берем ребят на восемь дней, а с учетом ротации состава между двумя матчами на три-четыре. И чем же им так навредим? Мы что, заставим их с камнями бегать?

Изначально встречи с Узбекистаном и Болгарией рассматривали как репетиции перед Грузией. Потом, когда начали поступать отказы, вынужденно изменили стратегию. Хотя спарринг с Узбекистаном остается ключевым: изначально делали на него основной упор. А с болгарами что-то посмотрим на будущее. Если декларировали цель омолаживать сборную, то нужно пользоваться возможностью увидеть воочию, на кого рассчитывать через полгода-год. В этом смысле игра в Софии тоже очень важна.

Источник: Прессбол

Когда общались с футболистами, действительно не видели даже намека, что они сами не горят желанием отправляться на сбор?

Никто не сказал, что не хочет ехать, и я их словам верю. Считаю, с ребятами у нас хороший контакт. Мы все должны понять, как важно объединиться для решения общей задачи — личное здесь должно уйти на второй план.

Мартыновича в спарринге с норвежским «Молде» подстерегла травма мышцы задней поверхности бедра. Узнавали, насколько все серьезно?

Да. Сегодня должно быть обследование и окончательный вердикт. А предварительный? Семь недель… Еще выпали Гутор и Чичкан. Вот для чего сбор тоже важен: чтобы мы могли варьировать ситуацию и понимать, на кого надеяться в случае форс- мажора. Понятно, в сборной есть риск получить травму, но есть он и в клубах — такова жизнь. Это вообще может случиться в любой момент.

Что с голкиперами?

У Гутора проблемы со спиной. Доктор сборной тоже осматривал Сашу, пока никаких конкретных прогнозов. А Чичкан выбыл как минимум на две недели. Да, и Плотников «сломался». Вот вам ситуация: три вратаря вне игры, и в итоге готовим на эти два матча Павлюченко и Хаткевича.

Связка Мартыновича с Наумовым в центре обороны на матч с грузинами порвалась. Что теперь?

Для этого и планировали взять на весь сбор Политевича из «Шахтера», который неплохо выглядит и, надеемся, поможет в Тбилиси. Прямо сейчас его роль в обороне важна. Да, не отпустили Никиту Наумова из «Жетысу». Ну, хотя бы один тайм с болгарами Сергей провел в паре с кем-то из тех, кто моложе — Павловцом, Швецовым… Тем более и здесь нам тоже надо определиться, кто главным образом будет подпирать Политевича и Наумова.

На Лисаковича вы снова рассчитываете.

Да. Он ездил на просмотр в один клуб, но что-то не срослось. Нюансов не знаю. Надеемся, в том числе и матчи сборной помогут ему заключить контракт с новой командой.

Как смотрите на будущее Шкурина в сборной?

Рассчитываем и на него. Общались с Гончаренко, отзывы у Виктора Михайловича хорошие. Хотели вызвать Шкурина, но предполагали, что шансов на это нет по уже озвученным причинам. Дай бог ему заиграть в ЦСКА или находиться там хотя бы «под основой». Мы встречались с Ильей, разговаривали и пришли к взаимопониманию.

На ваш взгляд, скандал с отказами клубов сильно подрывает шансы на успех в плей-офф?

Все это очень неприятно, и осадок есть. Никогда не думал, что такое может произойти. Но, как бы ни сложилась ситуация, мы не опустим рук и будем идти к цели до конца.