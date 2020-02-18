Текущие события
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия Д
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
17.02
Челси
Манчестер Юнайтед
02
Футбол. Зарубежный
17.02
Милан
Торино
10
Футбол. Зарубежный
19.02
Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Еврокубки
19.02
Аталанта
Валенсия
Все события
Фоторепортажи
12Логинов выиграл спринт на ЧМ
12Кроссовки, которые помогут скрасить ожидание весны
11:09 (мск), источник: Прессбол

Михаил Мархель: Сборная — это не игрушка, побаловался и бросил

Главный тренер национальной команды Беларуси — о конфликте с БАТЭ, «Шахтером» и брестским «Динамо», не захотевшим отпускать игроков на февральский сбор сборной.

Наверх

Разразившийся вокруг сборной скандал сделал самым актуальным собеседником ее главного тренера. Михаил Мархель только в пятницу вечером прилетел из Турции, где просматривал кандидатов в команду. На интервью наставник согласился охотно, и в понедельник мы встретились, чтобы поговорить под диктофон.

Вернуться из Турции пришлось экстренно?
Нет, по плану. Посмотрели хорошие матчи с участием БАТЭ, «Шахтера» и тульского «Арсенала», потому что во всех клубах много кандидатов в сборную. А затем домой, готовиться к сбору.

Читайте также
АБФФ возмущена намерением клубов не отпустить футболистов в национальную сборную

Скандал вспыхнул в четверг. Ваши первые мысли?
Очень большое удивление, тем более неприятная ситуация возникла в последний момент, и это вдвойне обидно. Ведь договоренности были, причем со всеми. Появившихся проблем просто не ожидали. План подготовки сборной срывается, это факт. И все-таки до последнего не теряем надежду, что нам пойдут навстречу.

В последние дни общались с кем-то конкретно из представителей тройки призеров?
Разговаривали в Турции с Кириллом Альшевским. В принципе он изложил свое видение точно так, как потом БАТЭ отразил его и на бумаге.

Хронологически первым в отказ пошел «Шахтер» — 7 февраля. В Солигорске изначально было наибольшее сопротивление?
Нет. Когда мы поехали еще на первый просмотровый сбор в конце января, то вели диалог со всеми заинтересованными клубами, находившимися в Турции. Общались и с нашей легионерской составляющей, например, из того же «Арсенала». Но прежде всего с брестским «Динамо», БАТЭ и «Шахтером». Поводов для сомнений у нас тогда абсолютно не возникло. Очень хорошо побеседовали с Юрием Вернидубом, который сказал, что понимает ситуацию и препятствовать игрокам не станет. Единственный вопрос, надо было договориться с руководством. Хотя, считаю, в таких моментах все зависит от главного тренера. Оказалось, нет. Не знаю, с чьей подачи и как все у них происходило. Однако уже после того, как мы обо всем договорились, руководство «Шахтера» приняло такое решение — и, к сожалению, все поменялось.

Как вел себя БАТЭ?
На начальном этапе тоже не возникло никаких трений. Единственный вопрос после беседы с Альшевским касался ребят — объяснить и им, почему сбор настолько необходим. Поговорили с игроками, выслушали их пожелания, а руководство клуба высказало свои. В результате пришлось привлечь ведущих футболистов борисовчан только на матч с Узбекистаном. Хотя понимали, что тогда после первого спарринга придется отпускать и некоторых представителей других клубов. Это и сделали, пойдя навстречу пожеланиям. А изначальные договоренности были несколько иными. И только рукопожатия. Мы даже не предполагали, что может произойти такое.

Брест подключился к демаршу призеров позже всех.
Сразу он вообще не чинил препятствий, и у того же Сергея Ковальчука не возникало к нам вопросов. Но когда пошла цепочка, мы внутренне ждали этого. Понятно, когда людей отдают те, потом другие, подобная реакция клуба-соперника естественна. К сожалению, и от «Динамо» пришло отказное письмо.

Предполагаете, посыл о том, что отлучка в сборную помешает межсезонной работе игроков, везде исходил от руководства клубов?
Во всяком случае, у меня нет другого варианта для объяснений. Категоричных возражений по февральскому сбору от тренеров не слышали, как и насчет вызовов футболистов. И если сами ребята говорят, что претензий к нашему тренерскому штабу нет, тогда не вижу иных причин… Но надо же понимать, что сборная — это не команда Мархеля и Кондратьева, а команда страны. Сегодня в ней будем мы, завтра нас сменит кто-то еще, а сборная останется. Это не игрушка — побаловался и бросил. Это очень серьезная ответственность для всех.

Источник: Прессбол

Вы контактировали с патронами клубов — Зайцевым, Капским, Головатым?
Это уже прерогатива федерации. С другой стороны, если тренеры дают добро, то мы наверняка можем быть спокойны? Да и не помню случаев из своей практики, чтобы сначала приходилось договариваться с ними, а потом еще и с руководителями. Если бы нам сразу сказали, что не отпустят футболистов, то либо вообще не делали бы сбор, либо вносили коррективы в состав. Но все же шло нормально, а случилось в последний момент — вот это самое страшное.

Однако Альшевский заметил, что по этому вопросу он голосовал против еще на декабрьском исполкоме.
Единственное, что я слышал, Кирилл Петрович высказывал соображения по его формату. А против самого сбора на исполкоме никто не выступал. Равно как и не говорил: мол, не отпустим некоторых футболистов — или же давайте разбираться, кого вы собираетесь приглашать. Все понимали ситуацию и признавали, что он необходим. Да, можно сколько угодно дискутировать на тему, когда его проводить. Но мы считаем, сроки оптимальны. Обозначили эти даты, чтобы раньше времени не вмешиваться в специальный подготовительный этап, когда у тренеров и команд в разгаре зимняя притирка по всем направлениям. А сейчас ребята набрали определенную форму, провели несколько спаррингов — и для нас тоже важно на них посмотреть. Это по ходу чемпионата перемены минимальны, но сборная ведь тоже попала в межсезонный период. И, полагаю, для него сроки сбора подобраны оптимально.

Можете пояснить, в каких аспектах Альшевский не поддерживал формат сбора?
Наверное, имелись в виду перелеты или спарринги не с теми соперниками. Может, и сроки. Но выскажу свою точку зрения. Нам необходимо встречаться именно со сборными, а найти такие поединки в эту пору тяжело. Сыграть в Турции с клубом? Ни один такой матч не даст схожего чувства накала, духа борьбы против другой национальной команды. Это важнейший эффект. Прекрасно представляем, с чем столкнемся в Тбилиси — прежде всего с каким психологическим давлением. Его футболисты тоже должны уметь выдерживать. И не только опытные, на которых сейчас полагаемся, но и молодые. Помимо игр, очень важно захватить три учебно-тренировочных дня. Больше времени уже не будет. Сроки встречи с грузинами не оставляют практически никаких шансов на дополнительную работу над какими-то компонентами, на все про все там два дня в марте. Плюс ко всему, на матч с узбеками согласились и потому, что по стилю они очень похожи на грузин.

Кстати, каковы мотивы спарринга у сборной Узбекистана?
В марте у нее отборочная встреча с Йеменом в рамках квалификации чемпионата мира, вот и изыскивают возможность пригласить футболистов из национального первенства. У них нет ни одного легионера, но там сбор и матч считают необходимыми. У болгар же, как и у нас с грузинами, игра плей-офф с венграми. И они стремятся дать кому-то шанс, и там тоже будут футболисты из внутреннего чемпионата. И тренер, когда мы разговаривали, выразил большую заинтересованность. Выходит, болгары могут, узбеки могут, а мы нет?

Узнавали позицию других наших клубов на этот счет?
Минское «Динамо» и Сергей Гуренко препятствий не чинили и не чинят. А Виталий Жуковский сказал: забирайте хоть всех футболистов «Ислочи» — для нашего маленького клуба это большая честь.

Если абстрагироваться от неприятной истории, какие у вас отношения с Альшевским, Вернидубом, Ковальчуком?
Хорошие и ровные. С Кириллом Петровичем долго работали в структуре академии БФФ, и никаких проблем между нами не возникало. Был приятно удивлен и словам Юрия Николаевича: человек, приехавший из соседнего дружественного государства, все понимает и входит в наше положение. А с Сергеем Петровичем, которого знаю давно в том числе по периоду работы в брестском «Динамо», мы в дружеских отношениях.

Источник: Прессбол

Из легионеров вами вызван только Корзун. Пытались отправлять запросы в клубы, где есть наши футболисты — в Россию, Казахстан?
Да. К сожалению, все отказали. Хотя мы и сами понимали: сделать это будет тяжело. И все-таки наше преимущество перед Грузией в том, что в сборной Беларуси много представителей своего чемпионата. А у грузин нет такой возможности, вот они теперь и не проводят спарринги. В этом козырь февральского сбора, и глупо его не использовать. Да он нам вообще необходим со всех точек зрения! Хотя если бы знали, что возникнет такое сопротивление, думали бы над вариантами: может, одну игру — или молодых проверить… Но ведь сразу ни от кого возражений не поступало. Напротив, все высказывали только слова поддержки. И календарь составлялся с этим учетом. Кстати, по предложению БАТЭ первый тур сделали 19—22 марта. Шли всем навстречу и всегда так делаем, когда есть возможность. Провести стартовый тур до нокаут-раунда отбора на чемпионат Европы — и тем самым освободить место в календаре для того, чтобы потом наши участники еврокубков имели больше времени для подготовки к матчам на международной арене.

В чем видите причины протеста клубов?
Наверное, об этом лучше спросить у них. А строить домыслы не хочу. Но формулировки, которые звучат в отказных письмах, оставляют неприятный осадок.

Какие конкретно?
Скавыш — в связи с кадровым дефицитом нападающих. Нехайчик — в связи с необходимостью адаптации в новой команде. Стасевич — в связи с травмой на первом сборе и пропущенной из-за этого части программы учебно-тренировочных занятий. Хотя Игорь провел 70 минут в недавней игре с киевским «Динамо». Драгун — в связи с необходимостью адаптации к требованиям нового главного тренера. Ну, мы же все взрослые люди… Или вот брестское «Динамо» предложило отменить сбор, а деньги направить на развитие детского футбола. Национальная сборная не может быть разменной монетой: это лицо страны, которым нельзя жертвовать в угоду другим интересам, пусть и тоже важным. Берем ребят на восемь дней, а с учетом ротации состава между двумя матчами на три-четыре. И чем же им так навредим? Мы что, заставим их с камнями бегать?

Изначально встречи с Узбекистаном и Болгарией рассматривали как репетиции перед Грузией. Потом, когда начали поступать отказы, вынужденно изменили стратегию. Хотя спарринг с Узбекистаном остается ключевым: изначально делали на него основной упор. А с болгарами что-то посмотрим на будущее. Если декларировали цель омолаживать сборную, то нужно пользоваться возможностью увидеть воочию, на кого рассчитывать через полгода-год. В этом смысле игра в Софии тоже очень важна.

Источник: Прессбол

Когда общались с футболистами, действительно не видели даже намека, что они сами не горят желанием отправляться на сбор?
Никто не сказал, что не хочет ехать, и я их словам верю. Считаю, с ребятами у нас хороший контакт. Мы все должны понять, как важно объединиться для решения общей задачи — личное здесь должно уйти на второй план.

Мартыновича в спарринге с норвежским «Молде» подстерегла травма мышцы задней поверхности бедра. Узнавали, насколько все серьезно?
Да. Сегодня должно быть обследование и окончательный вердикт. А предварительный? Семь недель… Еще выпали Гутор и Чичкан. Вот для чего сбор тоже важен: чтобы мы могли варьировать ситуацию и понимать, на кого надеяться в случае форс- мажора. Понятно, в сборной есть риск получить травму, но есть он и в клубах — такова жизнь. Это вообще может случиться в любой момент.

Что с голкиперами?
У Гутора проблемы со спиной. Доктор сборной тоже осматривал Сашу, пока никаких конкретных прогнозов. А Чичкан выбыл как минимум на две недели. Да, и Плотников «сломался». Вот вам ситуация: три вратаря вне игры, и в итоге готовим на эти два матча Павлюченко и Хаткевича.
Связка Мартыновича с Наумовым в центре обороны на матч с грузинами порвалась. Что теперь?
Для этого и планировали взять на весь сбор Политевича из «Шахтера», который неплохо выглядит и, надеемся, поможет в Тбилиси. Прямо сейчас его роль в обороне важна. Да, не отпустили Никиту Наумова из «Жетысу». Ну, хотя бы один тайм с болгарами Сергей провел в паре с кем-то из тех, кто моложе — Павловцом, Швецовым… Тем более и здесь нам тоже надо определиться, кто главным образом будет подпирать Политевича и Наумова.

На Лисаковича вы снова рассчитываете.
Да. Он ездил на просмотр в один клуб, но что-то не срослось. Нюансов не знаю. Надеемся, в том числе и матчи сборной помогут ему заключить контракт с новой командой.

Как смотрите на будущее Шкурина в сборной?
Рассчитываем и на него. Общались с Гончаренко, отзывы у Виктора Михайловича хорошие. Хотели вызвать Шкурина, но предполагали, что шансов на это нет по уже озвученным причинам. Дай бог ему заиграть в ЦСКА или находиться там хотя бы «под основой». Мы встречались с Ильей, разговаривали и пришли к взаимопониманию.

На ваш взгляд, скандал с отказами клубов сильно подрывает шансы на успех в плей-офф?
Все это очень неприятно, и осадок есть. Никогда не думал, что такое может произойти. Но, как бы ни сложилась ситуация, мы не опустим рук и будем идти к цели до конца.

Владимир ПИРОГ, Александр ДОБРИЯН (фото)

Читайте также
Беларусь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Биатлон. Чемпионат мира. Женская "индивидуалка": надежда умирает последней (ОНЛАЙН)
Михаил Мархель: сборная — это не игрушка, побаловался и бросил
Плей-офф футбольной Лиги чемпионов стартует двумя матчами
МЮ опять переиграл «Челси». Но ему помогли три решения VAR
Очередной ветеран: Макгрегор нашел нового соперника
Овечкин выкинул американца за борт, но не забил любимому вратарю
Очаровательное будущее российской легкой атлетики (фото)
Кучеров в овертайме принес «Тампе» победу над «Колорадо» в НХЛ
Логинов спасает СБР: сколько еще медалей ждать на ЧМ по биатлону
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь