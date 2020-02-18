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11:18 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Как футбольные клубы с федерацией поссорились: кто виноват и что делать?

Котел футбольной жизни в последнюю неделю кипит и булькает. Эмоции, подогреваемые страстями нервного ожидания скорого момента истины (поединков плей‑офф Лиги наций, в которых сборная Беларуси будет пытаться познать неизведанное и завоевать путевку в финальную стадию чемпионата Европы), бурлят и выплескиваются: ведущие клубы, закусив удила, вступили в открытую конфронтацию с федерацией футбола, а третейским судьей выступило вчера Министерство спорта и туризма.

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Источник: Reuters

Суть инцидента проста. Результат сборной в предстоящем 26 марта поединке против команды Грузии в АБФФ логично поставили во главу угла, решив играть ва‑банк и бросив на игровой стол все деньги. Ради этого перенесли начало чемпионата Беларуси на более ранний срок, дабы кандидаты в сборную могли вкатиться в сезон, получив игровую практику, и вообще пытаются создать для национальной команды режим полного и безоговорочного благоприятствования. Однако закон сохранения веществ никто не отменял: если где‑то прибыло, значит, где‑то убыло. Пострадавшими себя сочли ведущие клубы, которые и устроили бунт на корабле.

Дабы главный тренер сборной Михаил Мархель имел возможность проверить в деле футболистов и наиграть необходимые тактические схемы, в АБФФ организовали тренировочный сбор с двумя спаррингами. 23 февраля в ОАЭ сборная должна сыграть с командой Узбекистана, а на 26 февраля намечен гостевой поединок с болгарами. Конечно, глядя на такой расклад, можно сказать, что болтаться в воздухе футболисты будут гораздо больше времени, чем играть. И тем более тренироваться. Это не понравилось боссам БАТЭ, «Шахтера» и брестского «Динамо», которые, заявив, что это идет вразрез с их планами подготовки, отказались делегировать своих представителей в сборную.

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Вопросов в этой истории много к обеим конфликтующим сторонам. Почему, например, АБФФ изначально не согласовала сроки и место сбора с клубами? Не логичнее ли было собраться всем в Турции, где отказники проводят сборы, и там решить все тактические и игровые моменты? И дешевле, и никакого конфликта интересов, и вариантов для толковых спаррингов выше крыши. А с другой стороны, имеют ли право клубы вообще перечить АБФФ? Во‑первых, в самой федерации всегда шли командам навстречу и переиначивали календарь чемпионата, перенося в еврокубковую пору поединки по первой их просьбе. А как потребовалась обратная услуга, вдруг увидели у своего лица сочный свернутый кукиш. А во‑вторых, клубы не частные лавочки и гордость свою могли бы малость поумерить, ибо кормятся с государственной руки, каждый год получая внушительную финансовую подпитку — между прочим, исчисляющуюся суммой с весьма приличным количеством нулей. Высоких результатов команды при этом не показывают, а вот гордость свою решили продемонстрировать. Лучше бы наоборот.

Такая ситуация в преддверии скорых матчей Лиги наций видится грустной: когда один воз нужно тянуть сообща и в одном направлении, клубы и АБФФ решили показать нам инсценировку басни Крылова о лебеде, щуке и раке. И в Министерстве спорта и туризма вчера решили этот гордиев узел разрубить, собрав в своих стенах всех представителей всех клубов высшей лиги и федерации. Разговор получился недолгим и очень конструктивным. В министерстве четко обозначили свою позицию: здесь не собираются вмешиваться в характер отношений АБФФ и клубов — спорные моменты им предстоит решать самим, однако заметили очевидное. Весь этот спор возник, по сути, на пустом месте и в самый неподходящий момент. Во‑первых, есть четкая законодательная база, в которой черным по белому прописаны обязанности сторон. И клубы согласно букве закона обязаны направлять своих игроков не только на официальные матчи, но и на учебно‑тренировочные сборы. И еще. В министерстве просили учесть, что у нас есть перечень приоритетных видов спорта, которые получают финансирование. И на долю футбола сегодня приходится 47,5 процента общего финансового пирога господдержки всех «игровиков». Тогда как результаты волейболистов, гандболистов и прочих гораздо лучше, а денег они получают значительно меньше.

Если футболисты сборной Беларуси не реализуют свой шанс и не попадут в финальную стадию чемпионата Европы, то из приоритетного перечня футбол просто вылетит. А значит, лишится государственной поддержки.

Представители футбольных клубов покидали здание министерства в глубокой задумчивости…

КСТАТИ

Вчера в АБФФ прошла жеребьевка грядущего чемпионата Беларуси. В первом туре, 19 — 22 марта, сыграют: «Слуцк» — «Славия», «Динамо» (Бр) — «Смолевичи», «Ислочь» — «Неман», «Витебск» — «Городея», «Шахтер» — «Торпедо‑БЕЛАЗ», «Белшина» — «Минск», «Динамо» (Мн) — «Рух», «Энергетик‑БГУ» — БАТЭ.

s_kanashyts@sb.by

Сергей КАНАШИЦ

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