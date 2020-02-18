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11:55 (мск), источник: Прессбол

Игроки «Ислочи» Сергей Карпович и Егор Хаткевич вызваны в сборную Беларуси

Игроки «Ислочи» Сергей Карпович и Егор Хаткевич примут участие в учебно-тренировочном сборе сборной Беларуси, который включает товарищеские матчи с национальными командами Узбекистана и Болгарии.

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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель пригласил голкипера Егора Хаткевича и защитника Сергея Карповича на УТС, который продлится с 19 по 26 февраля. Спарринг с Узбекистаном состоится в ОАЭ 23 февраля. Матч с Болгарией — в Софии 26 февраля.

Хаткевич второй раз получает приглашение в главную команду страны, а для Карповича это первый вызов в национальную сборную, — отмечает пресс-служба «Ислочи».

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