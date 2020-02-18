Игроки «Ислочи» Сергей Карпович и Егор Хаткевич вызваны в сборную Беларуси

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель пригласил голкипера Егора Хаткевича и защитника Сергея Карповича на УТС, который продлится с 19 по 26 февраля. Спарринг с Узбекистаном состоится в ОАЭ 23 февраля. Матч с Болгарией — в Софии 26 февраля.