Мархель назвал состав сборной Беларуси на товарищеские матчи с футболистами Узбекистана и Болгарии

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Футбольные клубы обязаны направлять игроков в национальную сборную — МинспортаМинистр спорта и туризма Сергей Ковальчук напомнил: в случае невыхода в финальную часть чемпионата Европы футбол будет исключен из перечня приоритетных видов спорта на 2021 год.

К игре с командой Узбекистана, которая состоится 23 февраля в Шардже (ОАЭ), будут готовиться 18 футболистов:

вратари — Павел Павлюченко («Динамо», Брест), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район);.

защитники — Сергей Политевич, Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (все — «Шахтер», Солигорск), Александр Павловец («Динамо», Брест), Максим Швецов («Динамо», Минск), Сергей Карпович («Ислочь», Минский район);.

полузащитники — Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик (все — БАТЭ, Борисов), Никита Корзун («Вилафранкенше», Португалия), Юрий Кендыш, Дмитрий Подстрелов (оба — «Шахтер», Солигорск), Иван Бахар («Динамо», Минск), Сергей Волков («Витебск»);.

нападающие — Денис Лаптев («Динамо», Брест), Виталий Лисакович («Шахтер», Солигорск).

Затем 26 февраля в матче с командой Болгарии в Софии сыграют:

вратари — Павел Павлюченко («Динамо», Брест), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район);.

зашитники — Максим Швецов («Динамо», Минск), Сергей Карпович («Ислочь», Минский район), Кирилл Печенин («Динамо», Брест), Александр Позняк («Городея»), Никита Степанов («Торпедо-БелАЗ», Жодино);.

полузащитники — Евгений Шевченко, Роман Юзепчук (оба — «Динамо», Брест), Никита Корзун («Вилафранкенше», Португалия), Евгений Яблонский (БАТЭ, Борисов), Иван Бахар, Владислав Климович (оба — «Динамо», Минск), Дмитрий Подстрелов («Шахтер», Солигорск), Сергей Волков («Витебск»);.

нападающие — Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Шахтер», Солигорск), Всеволод Садовский («Динамо», Брест).

Команда соберется в Минске 19 февраля и сразу отправится в Объединенные Арабские Эмираты, а на следующий день после встречи с узбекскими футболистами совершит перелет в болгарскую столицу.