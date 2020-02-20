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13:05 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан начал 2020 год вне сотни лучших сборных мира в рейтинге ФИФА

Сборная Казахстана по футболу осталась на 118-м месте в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), который опубликован сегодня, 20 февраля, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Первая десятка изменений не претерпела. Лидирующую позицию в рейтинге продолжает занимать сборная Бельгии, на втором месте идут действующие чемпионы мира команда Франции, а третью строчку занимает сборная Бразилии.

Добавим, что первые матчи в новом году сборная Казахстана проведет в марте: подопечные Михала Билека примут 27 марта в Алматы сборную Литвы, а тремя днями позже — Армению.

Рейтинг ФИФА от 20 февраля:

1 (1). Бельгия — 1765 очков,
2 (2). Франция — 1733,
3 (3). Бразилия — 1712,
4 (4). Англия — 1661,
5 (5). Уругвай — 1645,
6 (6). Хорватия — 1642,
7 (7). Португалия — 1639,
8 (8). Испания — 1636,
9 (9). Аргентина — 1623,
10 (10). Колумбия — 1622,
…118 (118). Казахстан — 1155.

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