Казахстан начал 2020 год вне сотни лучших сборных мира в рейтинге ФИФА

Первая десятка изменений не претерпела. Лидирующую позицию в рейтинге продолжает занимать сборная Бельгии, на втором месте идут действующие чемпионы мира команда Франции, а третью строчку занимает сборная Бразилии.

Добавим, что первые матчи в новом году сборная Казахстана проведет в марте: подопечные Михала Билека примут 27 марта в Алматы сборную Литвы, а тремя днями позже — Армению.