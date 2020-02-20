Сборная Беларуси занимает 87-е место в рейтинге ФИФА
20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси занимает 87-е место в опубликованном сегодня рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.
20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси занимает 87-е место в опубликованном сегодня рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.
По сравнению с прошлым списком положение команды Михаила Мархеля не изменилось, за прошедшие два месяца белорусы не провели ни одного матча и
Первую встречу в этом году сборная Беларуси проведет 23 февраля в Шардже (ОАЭ) против команды Узбекистана, которая занимает 85-ю позицию рейтинге ФИФА, а 26 февраля в Софии белорусы сыграют со сборной Болгарии, находящейся на 59-м месте.
Мархель назвал состав сборной Беларуси на товарищеские матчи с футболистами Узбекистана и БолгарииКоманда соберется в Минске 19 февраля и сразу отправится в Объединенные Арабские Эмираты, а на следующий день после встречи с узбекскими футболистами совершит перелет в болгарскую столицу.
Топ-10 февральского рейтинга ФИФА:
1. Бельгия — 1765 очков,
2. Франция — 1733,
3. Бразилия — 1712,
4. Англия — 1661,
5. Уругвай — 1645,
6. Хорватия — 1642,
7. Португалия — 1639,
8. Испания — 1636,
9. Аргентина — 1623,
10. Колумбия — 1622…
24. Украина — 1537…
38. Россия — 1470…
91. Грузия — 1267…
Следующий рейтинг Международной федерации футбола будет обнародован 9 апреля.