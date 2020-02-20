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15:56 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси занимает 87-е место в рейтинге ФИФА

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси занимает 87-е место в опубликованном сегодня рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

По сравнению с прошлым списком положение команды Михаила Мархеля не изменилось, за прошедшие два месяца белорусы не провели ни одного матча и по-прежнему имеют 1280 очков.

Первую встречу в этом году сборная Беларуси проведет 23 февраля в Шардже (ОАЭ) против команды Узбекистана, которая занимает 85-ю позицию рейтинге ФИФА, а 26 февраля в Софии белорусы сыграют со сборной Болгарии, находящейся на 59-м месте.

Мархель назвал состав сборной Беларуси на товарищеские матчи с футболистами Узбекистана и БолгарииКоманда соберется в Минске 19 февраля и сразу отправится в Объединенные Арабские Эмираты, а на следующий день после встречи с узбекскими футболистами совершит перелет в болгарскую столицу.

Топ-10 февральского рейтинга ФИФА:

1. Бельгия — 1765 очков,

2. Франция — 1733,

3. Бразилия — 1712,

4. Англия — 1661,

5. Уругвай — 1645,

6. Хорватия — 1642,

7. Португалия — 1639,

8. Испания — 1636,

9. Аргентина — 1623,

10. Колумбия — 1622…

24. Украина — 1537…

38. Россия — 1470…

91. Грузия — 1267…

Следующий рейтинг Международной федерации футбола будет обнародован 9 апреля.

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