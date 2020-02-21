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18:35 (мск), источник: Vesti.kz

Новый вратарь «Шахтера» решил играть за сборную Армению

Вратарь карагандинского «Шахтера» Давид Юрченко будет выступать за сборную Армении, сообщает официальный сайт Федерации футбола страны (ФФА).

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Вице-президент ФФА Армен Никогосян встретился с Юрченко и вручил ему футболку национальной команды. Он присоединится к сборной в марте для подготовки к двум товарищеским матчам: 26-го — против Узбекистана, 30-го — с Казахстаном в Алматы.

33-летний Юрченко имеет армянские корни по матери. Он родился в Ашхабаде, но с восьми лет живет в России. На юношеском уровне Юрченко выступал за сборную России, а затем получал предложения от Туркменистана и Армении, но отклонял их, чтобы не стать легионерам в чемпионате России.

В это межсезонье Юрченко перешел в «Шахтер». Ранее он играл в РПЛ за «Енисей, «Тосно», «Анжи», «Уфу», «Мордовию» и «Крылья Советов». Также в его карьере были российские «Волгарь» и «Титан», латвийский «Металлург» и белорусское «Динамо» (Минск).

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