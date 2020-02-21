Новый вратарь «Шахтера» решил играть за сборную Армению

Вице-президент ФФА Армен Никогосян встретился с Юрченко и вручил ему футболку национальной команды. Он присоединится к сборной в марте для подготовки к двум товарищеским матчам: 26-го — против Узбекистана, 30-го — с Казахстаном в Алматы.

33-летний Юрченко имеет армянские корни по матери. Он родился в Ашхабаде, но с восьми лет живет в России. На юношеском уровне Юрченко выступал за сборную России, а затем получал предложения от Туркменистана и Армении, но отклонял их, чтобы не стать легионерам в чемпионате России.