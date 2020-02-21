Новый вратарь «Шахтера» решил играть за сборную Армению
Вратарь карагандинского «Шахтера» Давид Юрченко будет выступать за сборную Армении, сообщает официальный сайт Федерации футбола страны (ФФА).
Вратарь карагандинского «Шахтера» Давид Юрченко будет выступать за сборную Армении, сообщает официальный сайт Федерации футбола страны (ФФА).
33-летний Юрченко имеет армянские корни по матери. Он родился в Ашхабаде, но с восьми лет живет в России. На юношеском уровне Юрченко выступал за сборную России, а затем получал предложения от Туркменистана и Армении, но отклонял их, чтобы не стать легионерам в чемпионате России.
В это межсезонье Юрченко перешел в «Шахтер». Ранее он играл в РПЛ за «Енисей, «Тосно», «Анжи», «Уфу», «Мордовию» и «Крылья Советов». Также в его карьере были российские «Волгарь» и «Титан», латвийский «Металлург» и белорусское «Динамо» (Минск).