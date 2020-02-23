Футболисты сборной Беларуси проведут спарринг с Узбекистаном

Источник: Reuters

На поле стадиона «Аль-Хамрия» в Шардже (ОАЭ) подопечные Михаила Мархеля встретятся в контрольном поединке с командой Узбекистана.

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В прошлые годы белорусские и узбекские футболисты встречались дважды: в 2001 году в болгарской Варне южане выиграли с результатом 2:0, а в 2003-м на минском стадионе «Динамо» была зафиксирована ничья — 2:2. В февральском рейтинге ФИФА сборная Беларуси занимает 87-е место, команда Узбекистана на 85-й позиции.

После сегодняшней встречи белорусские футболисты перебазируются в Софию, где 26 февраля проведут спарринг со сборной Болгарии.