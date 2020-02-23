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11:11 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты сборной Беларуси проведут спарринг с Узбекистаном

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси проведут сегодня первый матч в новом сезоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

На поле стадиона «Аль-Хамрия» в Шардже (ОАЭ) подопечные Михаила Мархеля встретятся в контрольном поединке с командой Узбекистана.

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Сборная Беларуси занимает 87-е место в рейтинге ФИФА

В прошлые годы белорусские и узбекские футболисты встречались дважды: в 2001 году в болгарской Варне южане выиграли с результатом 2:0, а в 2003-м на минском стадионе «Динамо» была зафиксирована ничья — 2:2. В февральском рейтинге ФИФА сборная Беларуси занимает 87-е место, команда Узбекистана на 85-й позиции.

После сегодняшней встречи белорусские футболисты перебазируются в Софию, где 26 февраля проведут спарринг со сборной Болгарии.

Февральские матчи являются для белорусской дружины проверкой сил перед плей-офф Лиги наций. В полуфинале 26 марта сборная Беларуси сыграет в Тбилиси с командой Грузии и в случае победы 31 марта в Минске поспорит за путевку в финальную стадию чемпионата Европы с победителем матча Северная Македония — Косово.

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