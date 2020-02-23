Сборная России впервые в истории не выиграла Кубок легенд по футболу

Источник: РИА "Новости"

В составе российской команды мячи забили Денис Колодин (18, 19 и 36-я минуты), Дмитрий Аленичев (13) и Константин Головской (15), у победителей отличились Вильям Галлас (6), Хавьер Савиола (12), Кристиан Дзаккардо (14), Ивица Олич (17, 40) и Андрей Воронин (31).

По ходу финала команда звезд покинула поле в знак протеста против судейства. Красные карточки были показаны Йосси Бенаюну и Йону Арне Риисе. Через некоторое время игроки команды вернулись на поле. Красная карточка Риисе была заменена на желтую. Игру судила арбитр категории Международной федерации футбола (ФИФА) Александра Пономарева.

Когда команда звезд покинула поле, таймер, сигнализирующий о конце матча, продолжал идти. Согласно правилам турнира, команды играют тайм по 20 минут чистого времени. Футболисты вернулись на поле, когда оставалось пять минут до конца матча. После возобновления матча Пономарева приняла решение добавить время, за три минуты до конца игры таймер сперва был перестроен на шесть минут, а через короткое время — на четыре.

Время на табло в матче закончилось вместе с выбиванием мяча в аут при счете 6:5 в пользу команды звезд, игроки начали праздновать победу, но сирены не прозвучало. В это же время Колодин разыграл аут с Егором Титовым и забил гол, который был засчитан. Во всех предыдущих матчах вместе с завершением времени звучала сирена. После долгих обсуждений было принято решение о том, что победу нужно присвоить сборной звезд.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/10YRaZXKq8o" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.