Футболисты сборной Беларуси обыграли Узбекистан в первом спарринге нового сезона

Сегодня на поле стадиона «Аль-Хамрия» в Шардже (ОАЭ) подопечные Михаила Мархеля победили команду Узбекистана со счетом 1:0. Победный гол в середине первого тайма забил Павел Нехайчик, использовавший передачу капитана команды Игоря Стасевича.

После сегодняшней встречи белорусские футболисты перебазируются в Софию, где 26 февраля проведут спарринг со сборной Болгарии.