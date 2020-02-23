Футболисты сборной Беларуси обыграли Узбекистан в первом спарринге нового сезона
23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси успешно провели первый контрольный матч нового сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.
23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси успешно провели первый контрольный матч нового сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня на поле стадиона «Аль-Хамрия» в Шардже (ОАЭ) подопечные Михаила Мархеля победили команду Узбекистана со счетом 1:0. Победный гол в середине первого тайма забил Павел Нехайчик, использовавший передачу капитана команды Игоря Стасевича.
После сегодняшней встречи белорусские футболисты перебазируются в Софию, где 26 февраля проведут спарринг со сборной Болгарии.
Февральские матчи являются для белорусской дружины проверкой сил перед