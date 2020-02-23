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18:51 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты сборной Беларуси обыграли Узбекистан в первом спарринге нового сезона

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси успешно провели первый контрольный матч нового сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня на поле стадиона «Аль-Хамрия» в Шардже (ОАЭ) подопечные Михаила Мархеля победили команду Узбекистана со счетом 1:0. Победный гол в середине первого тайма забил Павел Нехайчик, использовавший передачу капитана команды Игоря Стасевича.

После сегодняшней встречи белорусские футболисты перебазируются в Софию, где 26 февраля проведут спарринг со сборной Болгарии.

Февральские матчи являются для белорусской дружины проверкой сил перед плей-офф Лиги наций. В полуфинале 26 марта сборная Беларуси сыграет в Тбилиси с командой Грузии и в случае победы 31 марта в Минске поспорит за путевку в финальную стадию чемпионата Европы с победителем матча Северная Македония — Косово.

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