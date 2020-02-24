Судья, из-за которой разгорелся скандал на Кубке Легенд. Кто она?
Москвичка Александра Пономарёва своей работой вызвала международный скандал.
Москвичка Александра Пономарёва своей работой вызвала международный скандал.
Финал 12-го Кубка Легенд завершился грандиозным скандалом. Причиной бушевавших эмоций стала работа российского арбитра Александры Пономарёвой. Напоминаем, что произошло, и рассказываем о главной героине этой истории.
Титул победителя турнира в финале оспаривали сборная России и сборная звёзд. До этого хозяева выиграли все турниры, но на сей раз им не удалось защитить титул. Во втором тайме при счёте 4:4 Пономарёва пропустила фол на Йосси Бенаюне. Израильтянин очень бурно отреагировал на этот эпизод, за что получил от нашей судьи красную карточку. Сборная звёзд несколько минут отыграла в меньшинстве, но сумела удержать ничью. Когда же Александра зафиксировала нарушение правил на игроке сборной России, она снова услышала от гостей много неприятных слов о своей работе. В результате удалила ещё и
Через 10 минут сборная звёзд вернулась. При этом красные карточки Бенаюну и Риисе были отменены и заменены на жёлтые. В концовке при счёте 6:5 в пользу гостей произошёл самый большой курьёз. Игроки сборной звёзд начали радоваться победе, как только истекло время матча. Но сирена, как ни странно, не прозвучала, а Егор Титов забил шестой мяч в ворота уже не игравшего Стипе Плетикосы. Теперь разбирательство с судьёй заняло 15 минут.
Александра Пономарёва родилась в Москве, ей 29 лет. Она судья ФИФА. Обслуживала матчи женской Лиги чемпионов и международных турниров с участием сборных. Кроме того, у Пономарёвой имеется опыт работы в мужском футболе. Она судила игры третьего дивизиона, первенства молодёжных команд клубов РПЛ и Кубка ФНЛ. В её послужном списке есть и встречи Национальной студенческой футбольной лиги.
В интервью для сайта НСФЛ Александра рассказала, как попала в судейство.
«Я очень люблю спорт. Моя карьера началась с баскетбола. Играла в него на профессиональном уровне, есть корочка кандидата в мастера спорта. Закончив с баскетболом, я перешла в любительский футбол. Вот
Тем не менее Пономарёва не забывает о баскетболе. У
Игрок сборной звёзд,
«Это была хорошая игра. Болельщики увидели 12 голов. На таком турнире, тем более в финале, нужно просто сделать замечание, а не давать красную карточку. Мы вновь вышли на поле потому, что наши игроки снова могли играть. Красные карточки, которые получили Бенайюн и Риисе, отменили, хотя они ничего не сделали. Никто не обижен. Всё будет нормально. Это футбол. С
Игрок сборной звёзд,
«Всё это неприятно, как для игроков, так и для болельщиков. Сначала мы ушли, потом вернулись, но опять были выяснения — всё это смазало финал. Мы не хотели выходить на игру. Потом к нам пришли и сказали, что последняя красная карточка отменяется.
Матерацци — агрессивный парень, начал
что-токричать, подошёл Риисе и сказал тоже, судья далеко стояла, потом побежала давать красную.
Вышли только
Анатолий Романов