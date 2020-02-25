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14:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России начнет подготовку к контрольным матчам 22 марта

ЕВРО-2020. Сборная России по футболу начнет подготовку к контрольным матчам перед чемпионатом Европы-2020 с командами Швеции и Молдавии 22 марта в Новогорске, сообщается в официальном аккаунте российской сборной в Twitter.

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Источник: Спорт РИА Новости

Отмечается, что в полном составе команда соберется 23 марта. Игра со сборной Швеции пройдет 28 марта в шведской Сольне, а встреча с командой Молдавии — 31 марта в Кишиневе.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы: Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге. Сборная России на групповом этапе ЕВРО-2020 встретится с командами Бельгии (13 июня), Финляндии (17 июня) и Дании (22 июня). Первые две игры пройдут в Санкт-Петербурге, а с датчанами российская сборная сыграет в Копенгагене.

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