Футболисты сборной Беларуси проведут гостевой спарринг с болгарами

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Команда Михаила Мархеля прибыла в болгарскую столицу из ОАЭ, где 23 февраля обыграла сборную Узбекистана (1:0).

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Автор победного гола Павел Нехайчик, а также Игорь Стасевич, Станислав Драгун, Сергей Политевич, Юрий Кендыш, Сергей Матвейчик, Игорь Бурко, Денис Лаптев, Александр Павловец и Иван Бахар после игры с узбеками отправились в свои клубы. Ряды национальной сборной пополнили Максим Скавыш, Евгений Яблонский, Владислав Климович, Евгений Шевченко, Кирилл Печенин, Роман Юзепчук, Никита Степанов, Александр Позняк и Роман Вегеря.

В прошлые годы сборные Беларуси и Болгарии встречались семь раз — в двух из них белорусы побеждали, в пяти терпели поражения. В февральском рейтинге ФИФА Беларусь занимает 87-е место, Болгария на 59-й позиции.