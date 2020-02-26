Футболисты сборной Беларуси победили болгар в гостевом товарищеском матче

Встреча на софийском стадионе «Васил Левски» началась с атак хозяев, но оборона гостей во главе с дебютантом национальной сборной Беларуси голкипером Егором Хаткевичем была на высоте. А на 15-й минуте игры белорусы организовали контратаку, и Дмитрий Подстрелов открыл счет. После перерыва болгары также владели инициативой, но результат не изменился.

В первом спарринге нового сезона 23 февраля подопечные Михаила Мархеля обыграли в ОАЭ сборную Узбекистана со счетом 1:0. Победный мяч забил Павел Нехайчик.