Футболисты сборной Беларуси победили болгар в гостевом товарищеском матче
26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси обыграли команду Болгарии со счетом 1:0 в гостевом товарищеском матче, сообщает корреспондент БЕЛТА.
26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси обыграли команду Болгарии со счетом 1:0 в гостевом товарищеском матче, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Встреча на софийском стадионе «Васил Левски» началась с атак хозяев, но оборона гостей во главе с дебютантом национальной сборной Беларуси голкипером Егором Хаткевичем была на высоте. А на 15-й минуте игры белорусы организовали контратаку, и Дмитрий Подстрелов открыл счет. После перерыва болгары также владели инициативой, но результат не изменился.
В первом спарринге нового сезона 23 февраля подопечные Михаила Мархеля обыграли в ОАЭ сборную Узбекистана со счетом 1:0. Победный мяч забил Павел Нехайчик.
Встречи с командами Узбекистана и Болгарии стали для белорусской дружины проверкой сил перед