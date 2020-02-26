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20:16 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты сборной Беларуси победили болгар в гостевом товарищеском матче

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси обыграли команду Болгарии со счетом 1:0 в гостевом товарищеском матче, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Встреча на софийском стадионе «Васил Левски» началась с атак хозяев, но оборона гостей во главе с дебютантом национальной сборной Беларуси голкипером Егором Хаткевичем была на высоте. А на 15-й минуте игры белорусы организовали контратаку, и Дмитрий Подстрелов открыл счет. После перерыва болгары также владели инициативой, но результат не изменился.

В первом спарринге нового сезона 23 февраля подопечные Михаила Мархеля обыграли в ОАЭ сборную Узбекистана со счетом 1:0. Победный мяч забил Павел Нехайчик.

Встречи с командами Узбекистана и Болгарии стали для белорусской дружины проверкой сил перед плей-офф Лиги наций. В полуфинале 26 марта сборная Беларуси сыграет в Тбилиси с командой Грузии и в случае победы 31 марта в Минске поспорит за путевку в финальную стадию чемпионата Европы с победителем матча Северная Македония — Косово.

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