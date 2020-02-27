Организаторы не ожидают проблем из-за коронавируса при проведении матча Польша — Россия

Источник: РИА "Новости"

Игра Польша — Россия должна пройти 2 июня в Варшаве, начало в 21:45 мск. Матч является одним из этапов подготовки российской сборной к чемпионату Европы.

«Мы следим за ситуацией с коронавирусом. Но наш матч намечен на 2 июня, поэтому до него еще много времени. И на данный момент мы не ожидаем каких-либо проблем на игре», — сказал Квиатковский.

Ранее министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский заявлял, что пока на территории республики нет ни одного подтвержденного случая коронавируса, но рано или поздно это произойдет. Сейчас с подозрением на заражение в польских больницах находятся более 20 человек.