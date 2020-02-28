Бразильский игрок сборной России рассказал о своем отношении к Путину

Источник: Спорт РИА Новости

Ари выступает в чемпионате России с 2010 года. В июле 2018 года бразилец стал обладателем российского паспорта. В ноябре того же года он дебютировал за сборную России, выйдя на замену в товарищеском матче с командой Германии. Всего за национальную команду форвард сыграл две игры.

«Россия сейчас проходит через много трудностей: теракты, разрыв отношений с Турцией, конфликт с Украиной. И мне очень близко то, как Путин ставит себя в этих ситуациях. Благодаря ему Россия крепнет и выглядит сильной державой. Многие страны нас боятся, потому что мы не даем слабину и знаем себе цену. Я люблю Россию и бесконечно признателен за то, как меня здесь приняли. », — рассказал Ари в интервью Sport24.

Нападающий также рассказал о прогрессе в борьбе с расизмом: «Горжусь тем, как идет на лад положение дел с расизмом. В Бразилии меня постоянно спрашивают об этом, и я каждый раз отвечаю, что все лучше, чем прежде. Как первый темнокожий футболист в истории сборной России могу об этом судить. Даже на родине я могу встретить проявления расизма, а здесь — все реже и реже».