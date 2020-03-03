Текущие события
Футбол. Зарубежный
1.03
Мальорка
Хетафе
01
Футбол. Зарубежный
1.03
Реал
Барселона
20
Футбол. Зарубежный
1.03
Лион
Сент-Этьен
20
Футбол. Кубок России
4.03
Ахмат
Зенит
Футбол. Кубок России
4.03
Шинник
Урал
Футбол. Кубок России
4.03
Спартак
ЦСКА
Все события
Фоторепортажи
17Лидер начал с нулей
11«Реал» уступил «Ман Сити» в Лиге чемпионов
13:32 (мск), источник: Газета.Ру

Мбаппе включен в предварительный состав сборной Франции на Игры-2020

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе был включен в предварительный состав сборной Франции на Олимпийские Игры — 2020, сообщает Goal.

Наверх
Источник: AP 2020

Список насчитывает в себе 80 кандидатов, позднее он будет сокращен до 50 имен, из которых уже будут выбраны 18 футболистов до 23 лет и четыре игрока старшего возраста.

Однако президент французской федерации футбола Ноэль Ле Грэт считает, что президент парижской команды Нассер Аль-Хелаифи может быть против участия форварда в турнире.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Франция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 «Ради хайпа»: мужа блогера Диденко предупреждали об опасности
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Не рука Родченкова. Главный разоблачитель допинга в спорте исчез
Сборная России узнает соперников по группе в Лиге наций УЕФА
«Врачи тряслись от страха за меня»: важные слова Сотниковой
Круче гонок: звезда «Дома-2», вышедшая замуж за Маркелова (фото)
Побитый россиянином боец UFC высказался о скандальном поединке
На пути к выздоровлению. Восстановлена госаккредитация ВФЛА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь