Мбаппе включен в предварительный состав сборной Франции на Игры-2020
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе был включен в предварительный состав сборной Франции на Олимпийские Игры — 2020, сообщает Goal.
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе был включен в предварительный состав сборной Франции на Олимпийские Игры — 2020, сообщает Goal.
Список насчитывает в себе 80 кандидатов, позднее он будет сокращен до 50 имен, из которых уже будут выбраны 18 футболистов до 23 лет и четыре игрока старшего возраста.
Однако президент французской федерации футбола Ноэль Ле Грэт считает, что президент парижской команды Нассер