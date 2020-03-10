Экс-тренер «Севильи» Капаррос возглавил сборную Армении по футболу

Контракт с 64-летним испанским специалистом рассчитан до 30 ноября 2021 года. Во главе сборной Армении Капаррос сменил Абраама Хашманяна, отправленного в отставку в феврале.

Капаррос возглавлял «Севилью» с 2000 по 2005 год, а также дважды был исполняющим обязанности главного тренера команды — в 2018 году и с марта по июнь 2019 года. Специалист в последнее время занимал в «Севилье» должность директора департамента по развитию молодых талантов.