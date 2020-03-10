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13:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-тренер «Севильи» Капаррос возглавил сборную Армении по футболу

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Бывший тренер испанской «Севильи» Хоакин Капаррос возглавил сборную Армении по футболу, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Армении (ФФА).

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Источник: Reuters

Контракт с 64-летним испанским специалистом рассчитан до 30 ноября 2021 года. Во главе сборной Армении Капаррос сменил Абраама Хашманяна, отправленного в отставку в феврале.

Капаррос возглавлял «Севилью» с 2000 по 2005 год, а также дважды был исполняющим обязанности главного тренера команды — в 2018 году и с марта по июнь 2019 года. Специалист в последнее время занимал в «Севилье» должность директора департамента по развитию молодых талантов.

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