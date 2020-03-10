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15:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Продажа билетов на матч сборных Молдавии и России отложена

ЕВРО-2020. Федерация футбола Молдавии (ФФМ) приняла решение отложить начало продажи билетов на товарищеский матч сборных Молдавии и России из-за распоряжения об отмене массовых мероприятий в стране по причине борьбы с распространением коронавируса, сообщается на официальном сайте ФФМ.

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Встреча сборных Молдавии и России должна пройти в Кишиневе 31 марта. Ранее во вторник министр здравоохранения страны Виорика Думбрэвяну сообщила, что в республике временно запрещено проведение любых массовых мероприятий из-за угрозы коронавируса.

Как отмечается, о том, когда билеты поступят в продажу, федерация объявит дополнительно. Также в ближайшее время будет опубликовано официальное заявление ФФМ, касающееся проведения матчей внутреннего первенства страны.

Справка
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Согласно официальным данным, в Молдавии зарегистрирован один случай заражения коронавирусом.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. По последним данным, число зараженных в 110 странах превысило 113 тысяч человек, более четырех тысяч людей умерли.

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