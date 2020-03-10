Продажа билетов на матч сборных Молдавии и России отложена
ЕВРО-2020. Федерация футбола Молдавии (ФФМ) приняла решение отложить начало продажи билетов на товарищеский матч сборных Молдавии и России
ЕВРО-2020. Федерация футбола Молдавии (ФФМ) приняла решение отложить начало продажи билетов на товарищеский матч сборных Молдавии и России
Встреча сборных Молдавии и России должна пройти в Кишиневе 31 марта. Ранее во вторник министр здравоохранения страны Виорика Думбрэвяну сообщила, что в республике временно запрещено проведение любых массовых мероприятий
Как отмечается, о том, когда билеты поступят в продажу, федерация объявит дополнительно. Также в ближайшее время будет опубликовано официальное заявление ФФМ, касающееся проведения матчей внутреннего первенства страны.
Согласно официальным данным, в Молдавии зарегистрирован один случай заражения коронавирусом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. По последним данным, число зараженных в 110 странах превысило 113 тысяч человек, более четырех тысяч людей умерли.