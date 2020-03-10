Продажа билетов на матч сборных Молдавии и России отложена

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Встреча сборных Молдавии и России должна пройти в Кишиневе 31 марта. Ранее во вторник министр здравоохранения страны Виорика Думбрэвяну сообщила, что в республике временно запрещено проведение любых массовых мероприятий из-за угрозы коронавируса.

Как отмечается, о том, когда билеты поступят в продажу, федерация объявит дополнительно. Также в ближайшее время будет опубликовано официальное заявление ФФМ, касающееся проведения матчей внутреннего первенства страны.

Согласно официальным данным, в Молдавии зарегистрирован один случай заражения коронавирусом.