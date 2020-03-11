Матч сборных Молдавии и России пройдет без зрителей из-за коронавируса

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Встреча в рамках подготовки сборной России к чемпионату Европы 2020 года состоится 31 марта в Кишиневе, матч начнется в 20:45 мск. Отмечается, что также при пустых трибунах пройдет товарищеская встреча между сборными Молдавии и Андорры, которая запланирована на 26 марта в Тирасполе.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2a43e2b7116113de48ae" data-vnd="2a43e2b7116113de48ae" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2a43e2b7116113de48ae" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«На основании решения чрезвычайной национальной комиссии общественного здравоохранения во главе с премьер-министром Молдавии Ионом Кику о развитии эпидемиологической ситуации с инфекцией COVID-19, которое гласит, что “в период с 10 марта по 1 апреля 2020 года запрещается организовывать и проводить массовые демонстрации, мероприятия, митинги с участием более 50 человек”, … было решено, что товарищеские матчи Молдавия — Андорра в Тирасполе и Молдавия — Россия в Кишиневе пройдут при пустых трибунах», — говорится в сообщении.

Во вторник министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну сообщила, что в республике временно запрещено проведение любых массовых мероприятий из-за угрозы коронавируса.