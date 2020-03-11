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14:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч сборных Молдавии и России пройдет без зрителей из-за коронавируса

ЕВРО-2020. Товарищеский матч между футбольными командами Молдавии и России в Кишиневе пройдет без зрителей в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Молдавии.

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Встреча в рамках подготовки сборной России к чемпионату Европы 2020 года состоится 31 марта в Кишиневе, матч начнется в 20:45 мск. Отмечается, что также при пустых трибунах пройдет товарищеская встреча между сборными Молдавии и Андорры, которая запланирована на 26 марта в Тирасполе.

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«На основании решения чрезвычайной национальной комиссии общественного здравоохранения во главе с премьер-министром Молдавии Ионом Кику о развитии эпидемиологической ситуации с инфекцией COVID-19, которое гласит, что “в период с 10 марта по 1 апреля 2020 года запрещается организовывать и проводить массовые демонстрации, мероприятия, митинги с участием более 50 человек”, … было решено, что товарищеские матчи Молдавия — Андорра в Тирасполе и Молдавия — Россия в Кишиневе пройдут при пустых трибунах», — говорится в сообщении.

Во вторник министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну сообщила, что в республике временно запрещено проведение любых массовых мероприятий из-за угрозы коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. По последним данным ВОЗ, новым коронавирусом в мире заражены уже более 118 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, в Молдавии зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

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