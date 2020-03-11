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15:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чебану: Карантин в Молдавии закончится до игры со сборной России

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Михаил Гончаров. Карантин в Молдавии закончится к игре со сборной России, поэтому подготовка к матчу проходит по плану, сообщил РИА Новости почетный президент Молдавской федерации футбола Павел Чебану.

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Источник: РИА "Новости"

В среду стало известно, что товарищеский матч между футбольными командами Молдавии и России в Кишиневе пройдет без зрителей в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Продолжаем готовиться к матчу так, как и готовились. Карантин в Молдавии длится до 23-го марта, но матч 31-го. Да, пока отменили продажу билетов, но на такой матч все скупят даже не за один день, а за несколько часов», — сказал Чебану по телефону.

Во вторник министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну сообщила, что в республике временно запрещено проведение любых массовых мероприятий из-за угрозы коронавируса.

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