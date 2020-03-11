Чебану: Карантин в Молдавии закончится до игры со сборной России

В среду стало известно, что товарищеский матч между футбольными командами Молдавии и России в Кишиневе пройдет без зрителей в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Продолжаем готовиться к матчу так, как и готовились. Карантин в Молдавии длится до 23-го марта, но матч 31-го. Да, пока отменили продажу билетов, но на такой матч все скупят даже не за один день, а за несколько часов», — сказал Чебану по телефону.