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19:29 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч со шведами при пустых трибунах

ТАСС, 11 марта. Товарищеская футбольная встреча между сборными Швеции и России пройдет без зрителей.

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Управление здравоохранения Швеции направило в среду в кабинет министров предложение о временном запрете любых мероприятий с участием более 500 человек из-за вспышки коронавируса.

«В этой ситуации нужно нести ответственность не только за спорт, но и за общество в целом, — отметил он. — Матч будет сыгран, но без зрителей. Мы сообщим всем, кто купил билеты, как вернуть деньги», — сказал Шёстранд.

Встреча пройдет в Стокгольме 28 марта. Товарищеская игра между сборными Молдавии и России в Кишиневе 31 марта также пройдет при пустых трибунах.

Согласно последним данным, в королевстве подтверждено 486 случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего заболевших находится в Стокгольме (233). 11 марта в связи с болезнью в стране умер первый пациент.

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