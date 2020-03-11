Сборная России по футболу проведет товарищеский матч со шведами при пустых трибунах

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий

Управление здравоохранения Швеции направило в среду в кабинет министров предложение о временном запрете любых мероприятий с участием более 500 человек из-за вспышки коронавируса.

«В этой ситуации нужно нести ответственность не только за спорт, но и за общество в целом, — отметил он. — Матч будет сыгран, но без зрителей. Мы сообщим всем, кто купил билеты, как вернуть деньги», — сказал Шёстранд.

Встреча пройдет в Стокгольме 28 марта. Товарищеская игра между сборными Молдавии и России в Кишиневе 31 марта также пройдет при пустых трибунах.