Главный тренер сборной России по футболу Черчесов продлил контракт до 30 декабря 2022 года
ТАСС, 12 марта. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов продлил контракт. Об этом сообщает
ТАСС, 12 марта. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов продлил контракт. Об этом сообщает
Соглашение рассчитано до 30 декабря 2022 года. Отмечается, что контракт вступает в силу с 13 марта и может быть продлен до 31 июля 2024 года в случае выхода сборной России из группы в финальной части чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«РФС ценит работу Станислава Черчесова с национальной сборной, — сказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. — Наша команда досрочно квалифицировалась на Евро-2020, показывает качественный футбол, в нее привлекаются новые молодые игроки. Отдельно хотел бы отметить атмосферу в сборной — она стала очень дружной и позитивной, сборная сегодня открыта, в том числе для болельщиков. Уверен, что у команды большой потенциал и впереди у нас много побед».
«Как я уже говорил некоторое время назад, после выхода национальной сборной России на Евро-2020 контракт нашего тренерского штаба с РФС предусматривал автоматическое продление на два года, — отметил Черчесов. — Но в связи с тем, что чемпионат мира в Катаре пройдет не летом 2022 года, как планировалось ранее, а в ноябре — декабре, то имел место лишь технический момент, связанный с изменением дат окончания соглашения. Сегодня соответствующие корректировки были внесены, и мы рады продолжить нашу работу в сборной России. На повестке дня сейчас стоит подготовка к чемпионату Европы, в рамках которой уже в марте мы сыграем выездные контрольные матчи со Швецией и Молдавией».
Черчесов занимает пост главного тренера сборной России с августа 2016 года. Под его руководством команда на домашнем чемпионате мира 2018 года впервые в новейшей истории дошла до ¼ финала. После мирового первенства РФС заключил с Черчесовым контракт до лета 2020 года с опцией продления еще на два года в случае успешного прохождения отбора на чемпионат Европы 2020 года. Россияне вышли на предстоящий этим летом турнир, заняв второе место в группе с лидером рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) командой Бельгии.
На чемпионате Европы 2020 года сборная России сыграет в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии.