Главный тренер сборной России по футболу Черчесов продлил контракт до 30 декабря 2022 года

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Соглашение рассчитано до 30 декабря 2022 года. Отмечается, что контракт вступает в силу с 13 марта и может быть продлен до 31 июля 2024 года в случае выхода сборной России из группы в финальной части чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«РФС ценит работу Станислава Черчесова с национальной сборной, — сказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. — Наша команда досрочно квалифицировалась на Евро-2020, показывает качественный футбол, в нее привлекаются новые молодые игроки. Отдельно хотел бы отметить атмосферу в сборной — она стала очень дружной и позитивной, сборная сегодня открыта, в том числе для болельщиков. Уверен, что у команды большой потенциал и впереди у нас много побед».

«Как я уже говорил некоторое время назад, после выхода национальной сборной России на Евро-2020 контракт нашего тренерского штаба с РФС предусматривал автоматическое продление на два года, — отметил Черчесов. — Но в связи с тем, что чемпионат мира в Катаре пройдет не летом 2022 года, как планировалось ранее, а в ноябре — декабре, то имел место лишь технический момент, связанный с изменением дат окончания соглашения. Сегодня соответствующие корректировки были внесены, и мы рады продолжить нашу работу в сборной России. На повестке дня сейчас стоит подготовка к чемпионату Европы, в рамках которой уже в марте мы сыграем выездные контрольные матчи со Швецией и Молдавией».

Черчесов занимает пост главного тренера сборной России с августа 2016 года. Под его руководством команда на домашнем чемпионате мира 2018 года впервые в новейшей истории дошла до ¼ финала. После мирового первенства РФС заключил с Черчесовым контракт до лета 2020 года с опцией продления еще на два года в случае успешного прохождения отбора на чемпионат Европы 2020 года. Россияне вышли на предстоящий этим летом турнир, заняв второе место в группе с лидером рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) командой Бельгии.