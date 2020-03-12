Уткин: Мамаев вышел и практически сразу забил. Кокорин вышел и сразу заиграл. А не посадить ли нам Черчесова?

«А что в нашей жизни изменило дело Кокорина — Мамаева? Давайте попытаемся до этого достучаться. По-моему, оно не изменило ничего. По-моему, это дело людей, известных широко своей известностью. И больше об этом нечего сказать, понимаете? Хотя нет, определенный итог у дела Кокорина — Мамаева все-таки есть. И его, кто со смешками, кто всерьез, очень многие уже выводят на первые полосы изданий. “Посмотрите-ка, Мамаев вышел и практически сразу забил. Кокорин вышел и сразу заиграл. Вообще он в прекрасной форме и в общем даже и за голову как бы взялся. Смотрите, как, оказывается, позитивно действует тюрьма на некоторых спортсменов. Ну, такая недолгая, конечно, тюрьма. Не долгая, не жестокая — такая вот, дисциплинирующая”. Что сказать по этому поводу? А давайте в следующий раз, когда вы об этом заговорите, друзья мои, давайте сразу введем такую инициативу: а не посадить ли нам Станислава Черчесова? Ну согласитесь, сборная у нас в очень большом порядке (я сейчас говорю без иронии). Сборная может играть практически с любым соперником. Мало с кем не может играть. Вот с Бельгией, например, не смогла. Но в остальном она почти претендует на то, чтобы победить на чемпионате Европы. По крайней мере, дойти до полуфинала или финала. Так чего же ей не хватает? Как бы такого форсажа добиться? За голову, может быть взяться? Так если ей не хватает самой малости, так, может, как раз и рассмотреть вопрос? Тем более что вот Евро сейчас вроде как должны перенести. Вот на это время. По какой-то нестрашной статье. Потом оправдать. На какое-то время тренерский штаб сборной России поместить. Это же на пользу идет, понимаете? Это же вы говорите, не я. Я так думаю, что это полная ерунда. Но оставляю на ваше суждение, друзья мои. Честно говоря, я против. Но я подчинюсь воле большинства, у нас так во всем принято», — сказал Уткин в эфире программы «Футбольный клуб» на своем ютуб-канале.