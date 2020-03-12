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21:09 (мск), источник: Vesti.kz

Федерация футбола Армении сделала заявление о товарищеском матче с участием сборной Казахстана

Повлияет ли коронавирус на проведение товарищеского матча Казахстан — Армения, запланированного на 30 марта в Алматы, рассказали в Федерации футбола Армении. 27 марта казахстанская сборная также должна сыграть контрольную игру с командой Литвы.

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Источник: AP 2020

«Учитывая новые случаи распространения коронавируса и ограничения на спортивные мероприятия в разных странах мира, информируем, что Федерация футбола Армении поддерживает ежедневные контакты как со специалистами из Министерства здравоохранения РА, так и с коллегами из УЕФА. В связи с этим хотели бы сообщить, что в настоящее время нет необходимости переносить матчи высшей и первой лиг чемпионатов Армении. Если ситуация изменится, будет принято соответствующее решение. Что касается предстоящих товарищеских матчей сборной Армении, то ФФА поддерживает ежедневные контакты также с представителями футбольных федераций Узбекистана и Казахстана. На данный момент риска отмены встреч не существует. Если ситуация изменится, появится дополнительное заявление», — сообщается на официальном сайте Федерации футбола Армении.

Напомним, сегодня, 12 марта, заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов на брифинге СЦК сообщил, что с 13 марта будет введен запрет на проведение массовых мероприятий — праздничных, спортивных, зрелищно-культурных, проведение конференций, семинаров, выставок и других. При этом, Тугжанов подчеркнул, что игры ХК «Барыс» в Нур-Султане в рамках плей-офф КХЛ пройдут по графику, но без зрителей.

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