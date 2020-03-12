Федерация футбола Армении сделала заявление о товарищеском матче с участием сборной Казахстана

«Учитывая новые случаи распространения коронавируса и ограничения на спортивные мероприятия в разных странах мира, информируем, что Федерация футбола Армении поддерживает ежедневные контакты как со специалистами из Министерства здравоохранения РА, так и с коллегами из УЕФА. В связи с этим хотели бы сообщить, что в настоящее время нет необходимости переносить матчи высшей и первой лиг чемпионатов Армении. Если ситуация изменится, будет принято соответствующее решение. Что касается предстоящих товарищеских матчей сборной Армении, то ФФА поддерживает ежедневные контакты также с представителями футбольных федераций Узбекистана и Казахстана. На данный момент риска отмены встреч не существует. Если ситуация изменится, появится дополнительное заявление», — сообщается на официальном сайте Федерации футбола Армении.