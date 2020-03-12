Проведет ЧМ с Россией: Черчесов продлил контракт со сборной

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов будет руководить командой еще как минимум 2,5 года. 12 марта Российский футбольный союз (РФС) продлил соглашение с 56-летним специалистом до 30 декабря 2022 года. Обновленный контракт вступит в силу с 13 марта. О продлении договора было известно еще в январе этого года, но теперь РФС сообщил об этом официально.

Как отметил президент РФС Александр Дюков, ведомство доверяет Черчесову, и, по его словам, национальная сборная под руководством тренера «показывает качественный футбол, в нее привлекаются новые молодые игроки».

«Отдельно хотел бы отметить атмосферу в сборной — она стала очень дружной и позитивной. Сборная сегодня открыта в том числе для болельщиков. Уверен, что у команды большой потенциал и впереди у нас много побед», — цитирует главу РФС пресс-служба организации.

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По итогам отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России заняла второе место в группе I, уступив только команде Бельгии, и вышла в финальный раунд континентального первенства.

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По итогам жеребьевки на Евро-2020 российская команда сыграет в одной группе с теми же бельгийцами, датчанами и финнами. Сам турнир должен пройти этим летом, а сборная России проведет два матча на своей территории в Санкт-Петербурге и еще один — на стадионе в Копенгагене.

Однако 17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может принять решение о переносе чемпионата на лето 2021 года из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.

«Как я уже говорил некоторое время назад, после выхода национальной сборной России на Евро-2020 контракт нашего тренерского штаба с РФС предусматривал автоматическое продление на два года. Но в связи с тем, что чемпионат мира в Катаре пройдет не летом 2022 года, как планировалось ранее, а ноябре-декабре, то имел место лишь технический момент, связанный с изменением дат окончания соглашения. Сегодня соответствующие корректировки были внесены, и мы рады продолжить нашу работу в сборной России. На повестке дня сейчас стоит подготовка к чемпионату Европы, в рамках которой уже в марте мы сыграем выездными контрольные матчи со Швецией и Молдавией», — прокомментировал Черчесов продление контракта со сборной.

Подготовка к пока еще грядущему чемпионату Европы должна начаться 22 марта, а уже 28 и 31 марта соответственно российская команда сыграет со шведами и молдаванами. Матчи состоятся в Сольне и Кишиневе, однако в целях безопасности обе игры пройдут без зрителей.

Говоря же об обновленном контракте Черчесова, стоит отметить имеющийся в соглашении важный пункт: в случае успешного выступления сборной на чемпионате мира — 2022 в Катаре (а именно выход в плей-офф в финальном раунде первенства) договор со специалистом будет автоматически продлен до 31 июля 2024 года.

Мундиаль в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря и станет первым за всю историю турнира, который состоится осенью и зимой. Жеребьевка отборочного этапа запланирована на 29 ноября 2020 года.

Примечательно, что в случае выхода в финальный раунд сборная России с большой долей вероятности будет выступать под нейтральным флагом.

Причиной этому является вынесенный 9 декабря прошлого года вердикт исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), согласно которому Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишено своего статуса, а на большие международные первенства отечественные спортсмены будут допущены исключительно под нейтральным флагом. Тотальный бан всему российскому спорту рассчитан на четыре года, однако сам вердикт еще не вступил в силу ввиду решения РУСАДА обжаловать его в Спортивном арбитражном суде (CAS). Дата проведения итогового заседания на данный момент не определена, но слушания состоятся не ранее конца апреля.

Станислав Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под его руководством национальная команда пробилась в плей-офф чемпионата мира — 2018, выйдя из группы со второго места, где опередила сборные Египта и Саудовской Аравии и уступила команде Уругвая. В 1/8 финала мундиаля подопечные Черчесова обыграли испанцев в серии пенальти, а в четвертьфинале после тех же 11-метровых ударов уступили хорватам.

Кроме того, россияне заняли второе место в группе 2 второго дивизиона Лиги наций сезона-2018/19 и не сумели выйти в плей-офф, пропустив туда сборную Швеции. Всего же под руководством Черчесова национальная команда провела 41 матч, одержав 18 побед, потерпев 14 поражений и еще девять раз сыграв вничью.