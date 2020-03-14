Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Урал
Футбол. Премьер-лига
19:00
Арсенал Т
Рубин
Футбол. Премьер-лига
13.03
Ахмат
Динамо
23
Футбол. Первый дивизион
15.03
СКА-Хабаровск
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
15.03
Томь
Краснодар-2
Все события
Фоторепортажи
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
14Дзагоев психанул, Фернандес спасал ЦСКА в матче с «Уралом»
09:33 (мск), источник: Lenta.Ru

ФИФА разрешила клубам не отдавать игроков в сборные из-за коронавируса

Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с заявлением по поводу товарищеских матчей сборных на фоне угрозы коронавируса. Полная версия доступна на сайте организации.

Наверх
Источник: AP 2020

«В марте и апреле правило, обязывающее клубы отпускать футболистов в национальные команды, действовать не будет. Такое решение принято в свете угрозы коронавируса», — говорится в заявлении организации. Помимо этого ФИФА порекомендовала национальные федерации воздержаться от проведения матчей сборных и перенести уже запланированные встречи.

В марте сборная России должна провести два контрольных матча. Встречи со Швецией и Молдовой должны пройти при пустых трибунах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ожидается, что 17 марта будет объявлено о переносе чемпионата Европы на 2021 год. О таком развитии событий сообщило французское издание L’Equipe.

Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Обозначены сроки решения судьбы Олимпиады-2020
Самая молодая миллиардерша поделилась откровенным фото
Российский футбол стал первым. Но не тем способом
Последняя битва с Бе: Фуркад завершил карьеру
Когда мы увидим Овечкина? И сколько денег потеряют клубы НХЛ?
«Емельяненко сказал, что боев не будет». Bellator отменил турнир
Девушка Ругани: болезнь ее парня оставила Европу без футбола
Головину повысили зарплату. Россиянин заслужил новый контракт
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь