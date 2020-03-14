ФИФА разрешила клубам не отдавать игроков в сборные из-за коронавируса

«В марте и апреле правило, обязывающее клубы отпускать футболистов в национальные команды, действовать не будет. Такое решение принято в свете угрозы коронавируса», — говорится в заявлении организации. Помимо этого ФИФА порекомендовала национальные федерации воздержаться от проведения матчей сборных и перенести уже запланированные встречи.