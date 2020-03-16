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20:10 (мск), источник: Vesti.kz

Матч сборной Казахстана по футболу отменен

Федерация футбола Армении на официальном сайте объявила об отмене товарищеского матча против сборной Казахстана в Алматы.

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«Учитывая распространение коронавируса во многих странах мира и по соображениям безопасности, ближайшие товарищеские матчи сборной Армении отменены. Таким образом, товарищеские встречи Узбекистан — Армения (26 марта) и Казахстан — Армения (30 марта) не состоятся», — говорится в сообщении ФФА.

На 27 марта в Алматы запланирован еще один товарищеский матч сборной Казахстана — против Литвы. Ранее ФИФА рекомендовала отменить игры в марте и апреле, чтобы не подвергать здоровье футболистов и болельщиков опасности.

Отметим, что в Казахстане с 16 марта введен режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Среди прочих ограничений в этот период запрещено проведение спортивных мероприятий.

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