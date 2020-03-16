Матч сборной Казахстана по футболу отменен
Федерация футбола Армении на официальном сайте объявила об отмене товарищеского матча против сборной Казахстана в Алматы.
Федерация футбола Армении на официальном сайте объявила об отмене товарищеского матча против сборной Казахстана в Алматы.
«Учитывая распространение коронавируса во многих странах мира и по соображениям безопасности, ближайшие товарищеские матчи сборной Армении отменены. Таким образом, товарищеские встречи Узбекистан — Армения (26 марта) и Казахстан — Армения (30 марта) не состоятся», — говорится в сообщении ФФА.
На 27 марта в Алматы запланирован еще один товарищеский матч сборной Казахстана — против Литвы. Ранее ФИФА рекомендовала отменить игры в марте и апреле, чтобы не подвергать здоровье футболистов и болельщиков опасности.
Отметим, что в Казахстане с 16 марта введен режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Среди прочих ограничений в этот период запрещено проведение спортивных мероприятий.