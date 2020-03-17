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17:01 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Кубок Америки по футболу перенесен на 2021 год

ТАСС, 17 марта. Кубок Америки по футболу в Аргентине и Колумбии перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает колумбийская радиостанция W Radio.

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Турнир изначально должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года и с этого розыгрыша должен был быть синхронизирован с чемпионатом Европы, проведение которого было запланировано на те же даты в 12 европейских городах. Теперь европейское первенство пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

С 2020 года Кубок Америки должен был проходить каждые четыре года, ранее турнир с 1975 года проводился с интервалом в два года. Самой титулованной командой Кубка Америки является сборная Уругвая с 15 победами, действующими чемпионами являются бразильцы.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли.

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