СМИ: Кубок Америки по футболу перенесен на 2021 год

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Турнир изначально должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года и с этого розыгрыша должен был быть синхронизирован с чемпионатом Европы, проведение которого было запланировано на те же даты в 12 европейских городах. Теперь европейское первенство пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

С 2020 года Кубок Америки должен был проходить каждые четыре года, ранее турнир с 1975 года проводился с интервалом в два года. Самой титулованной командой Кубка Америки является сборная Уругвая с 15 победами, действующими чемпионами являются бразильцы.