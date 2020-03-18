Сборная Казахстана по футболу осталась без матчей

«Запланированные на 27 и 30 марта текущего года контрольные матчи сборной Казахстана отменены. По этому вопросу приняты коллегиальные решения с армянской и литовской стороной, чьи сборные команды мы должны были принимать в указанные даты в Алматы. Возможно, сыграем товарищеские игры в июне. Все зависит от того, когда прекратится распространение инфекции и профилактические мероприятия закончатся», — отметил глава Федерации.