Главврач сборной Казахстана по футболу высказался о коронавирусе и состоянии игроков

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— Тадеуш, были ли с вашей стороны рекомендации игрокам сборной относительно коронавируса? Если да, то какие? Обращались ли к вам сами игроки с жалобами на самочувствие?

— Необходимо подчеркнуть, что руководство КФФ пошло гораздо дальше и организовало профилактические меры в отношении национального футбола в целом. Коронавирус COVID-19 объявлен ВОЗ пандемией. Исходя из этого, для нас неприемлемо рассматривать проблему только в связи с национальной сборной. Речь идет о шагах, предпринятых федерацией как забота о всех командах, выступающих под нашей эгидой.

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Иной подход к делу нельзя представить. Тесные консультации руководства и медицинского штаба Казахстанской федерации футбола начались еще до того, как инфекции придали статус пандемии. Результатом нашей работы стало решение приостановить турниры, проводимые КФФ и ПФЛК, а также отменить приближавшиеся товарищеские встречи национальной сборной Казахстана с литовской и армянской командами.

Футбольные матчи определяются как массовые мероприятия, то есть собирают большое количество людей. Понятно, что сейчас это недопустимо. Именно поэтому соревнования приостановлены. Своевременные профилактические меры нами предприняты и в штаб-квартире КФФ. Сотрудникам выданы медицинские маски, размещены дезинфицирующие средства для обработки рук и санитарные памятки, обеспечена санобработка и многократная влажная уборка помещений.

Что касается ситуации на сегодняшний день, то наш офис закрыт для посещения, сотрудники распущены по домам, необходимая работа осуществляется в дистанционном порядке. Игроки национальной сборной Казахстана, как и все остальные футболисты, находятся под тщательным наблюдением клубных врачей. Нет повода не доверять им.

В случае необходимости консультаций они, как и футболисты-сборники, получают с моей стороны мгновенный отклик. На данный момент игроки сборной Казахстана с жалобами на самочувствие ко мне не обращались.

— Смогут ли приехать в расположение сборной футболисты, выступающие в Европе (где вспышка вируса сейчас наиболее ощутимая), если у команды все-таки будут товарищеские матчи летом?

— Все зависит от того, когда опасность будет ликвидирована и, соответственно, необходимость в профилактических мероприятиях отпадет. Президентом и правительством Казахстана меры к тому принимаются широкомасштабные и предметные. Уверен, это даст положительный результат и наши соревнования возобновятся с участием всех задействованных футболистов, как только это будет возможным.

— В целом, с профессиональной точки зрения, можете ли дать оценку, насколько опасен коронавирус в действительности? Поскольку сейчас есть в основном две категории людей. Первая — это люди, которые сильно опасаются и зачастую даже паникуют. Вторая — гораздо спокойнее относятся и говорят о том, что коронавирус не страшнее гриппа.

— Советую поменьше обращать внимание на фейки и брать на вооружение только официальные сообщения. Необходимо держать себя в руках и не впадать в истерию. Мировая практика показывает, что пандемии и эпидемии побеждались в первую очередь за счет организованности и дисциплины, личной гигиены и здравого смысла. Несомненно, эти важные составляющие, а также оказываемая сейчас колоссальная помощь государства и высокая самоотдача медиков помогут успешно ликвидировать наступившую опасность.

Напомним, всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 146 странах, более 5,7 тысячи человек скончались.