Бразилец Малком не исключил возможности выступлений за сборную России по футболу

«Если мне не позвонят из сборной Бразилии, то почему бы и нет, — ответил Малком на вопрос о возможности выступления за сборную России. — Если российская команда хочет видеть меня в составе, то почему нет, но мой приоритет — Бразилия. Я бразилец, мечтаю играть за бразильскую команду, но если этого не произойдет, все может поменяться. Есть бразильцы, которые выступали за другие сборные».