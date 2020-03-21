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10:46 (мск), источник: ТАСС

Бразилец Малком не исключил возможности выступлений за сборную России по футболу

ТАСС, 21 марта. Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Малком допустил возможность выступлений за сборную России по футболу. Комментарий игрока приводит портал Foot Mercato.

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«Если мне не позвонят из сборной Бразилии, то почему бы и нет, — ответил Малком на вопрос о возможности выступления за сборную России. — Если российская команда хочет видеть меня в составе, то почему нет, но мой приоритет — Бразилия. Я бразилец, мечтаю играть за бразильскую команду, но если этого не произойдет, все может поменяться. Есть бразильцы, которые выступали за другие сборные».

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Из действующих футболистов в сборную России вызывались пять натурализованных игроков — уроженцы Бразилии Марио Фернандес, Маринато Гилерме и Ари, а также Константин Рауш и Роман Нойштедтер, ранее выступавшие за молодежные сборные Германии.

Малкому 23 года, он перешел в «Зенит» из испанской «Барселоны» в августе 2019 года. В текущем сезоне бразилец провел за петербургский клуб шесть матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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