Польский футбольный союз не принимал решения о переносе матча сборных Польши и России

Источник: РИА "Новости"

Матч между сборными Польши и России должен состояться 2 июня на Национальном стадионе в Варшаве. 17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за пандемии коронавируса принял решение о переносе чемпионата Европы с 2020 (с 12 июня по 12 июля) на 2021 год (с 11 июня по 11 июля). Одновременно с этим УЕФА рекомендовал завершить национальные чемпионаты сезона-2019/20, большинство из которых в настоящее время приостановлено, не позднее конца июня.

«Никаких решений по поводу июньских матчей еще не принято», — сказал Квиатковский, отвечая на запрос ТАСС о том, рассматривается ли перенос игры со сборной России на более поздние сроки. 10 марта в пресс-службе PZPN отмечали, что ситуация с коронавирусом находится под контролем и предстоящие летом игры должны пройти в соответствии с изначальным расписанием.