Черчесов — о Кокорине, Бакаеве, Жиркове и переносе Евро-2020

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий

О Кокорине

— Хорошо, что он мечтает вернуться в сборную. У нас уже была ситуация после Монако. Он там набедокурил, начали его поливать… Но мы сделали небольшую паузу, он начал забивать, и мы его вызвали. Пусть нравится он кому-то или нет. На нас сложно повлиять в этом плане. Если футболист играет и проявляет свои лучшие качества, то он заслуживает внимания.

Три последних года были без него. Всех последних успехов национальная команда добилась без него. И теперь ему надо доказывать, что он нам нужен. Травмы, та шалость, которая отлучила его от футбола… Теперь ему нужно работать и доказывать.

Команда есть команда. Он будет нужен — значит, будем принимать решение. Саша знает, что в этой ситуации эмоции не нужны.

О Бакаеве

— Бакаев должен играть за себя, а не вместо кого-то. Если он будет показывать тот футбол, который нужен, то он вытеснит кого-то из состава. Есть разные матчи с разными соперниками.

Вот пример Сан-Марино. И ситуация, и соперник позволяли. Бакаев начал слева, потом играл справа, а закончил в центре. Мы оцениваем футболистов. Никогда не вмешиваемся в клубную работу.

Джикия и Кутепов? Нас больше радует не то, что «Спартак» перешел на игру в три защитника, а их функциональное состояние. Если футболист хорошо готов, то его легко встроить в любую схему. Хотя, конечно, за пару дней тренировок в сборной сложнее объяснить некоторые тактические нюансы.

О первом номере

— Девять матчей в отборочном цикле провел Гильерме. Можно его считать номером один? А вдруг у него ангина перед игрой. Что нам — не выходить на матч? Мы все время отсматриваем кандидатов. Единственный футболист, который был вызван и сразу сыграл — это Ахметов. Нужно еще вписаться в коллектив.

Статистика может лукавить. Тот же Гильерме пропускал от «Ювентуса». А некоторые вратари даже не мечтали о встрече с «Юве». Опыт тоже очень важен. Надеемся, что те же Максименко и Сафонов будут продолжать прогрессировать и расти как на дрожжах. Мы всех оцениваем и четко говорим, почему того или иного нет. Мы никогда мимо не проходим.

О переносе Евро-2020

— Мы знаем, что рабочая группа встречалась, обсуждала. Президент УЕФА Чеферин выступил, объяснил ситуацию, какие могут быть возможности, какие планы. Потом несколько федераций выступили. Мы их послушали и решили. До 30 июня надо закончить все чемпионаты. Июньский сбор с 1 по 9 число должен состояться. И мартовские контрольные матчи должны перенести на июнь. Пока не знаем, насколько это все получится.

Разочарование — неправильное слово. Перенос Евро — это не трагедия. Весь план у нас был — даже на мартовский сбор. Я хотел, чтобы он состоялся. Если проводить чемпионат Европы, но при этом не навредить клубам оказалось невозможно, то нужно было принимать это решение. Конечно, если чемпионаты вовсе не возобновятся… Есть несколько вариантов — четыре или пять.

Все учтено. Люди разные, с разными характерами. Сыграли все без зрителей и ничего не случилось. Всем хочется играть, всем хочется работать, но нужно воспринимать ту информацию, которую передают специалисты. И считаться с ней.

Если есть возможность месяц пропустить, а потом наверстать, то, наверное, это надо делать. И не реагировать так эмоционально.

Анализ идет, как работал в кабинете, так и работаю. Нас белорусы выручают. Гармонь на матче играла, несколько русских футболистов на поле выходили… Теперь можно оценить его реальную силу.

Китайских футболистов уже вызвали в клубы — там все закончилось. Как быстро началось, так и закончилось. Мы только можем слушать рекомендации, которые нам дает правительство. Значит, надо действовать по букве закона. Если всем нельзя, а нам можно, то мы подаем неправильный пример.

Я бы не стал менять логотип Евро-2020. Красиво выглядит, пусть будет и так. Ничего не слышал об этом, только читал. Есть такой вопрос, на который ответа пока нет.

Читайте также Сколько стоит перенос Евро. УЕФА потеряет сотни миллионов

О составе сборной

— Наша задача — делать команду. Первый вопрос: есть возрастные игроки, для которых год — это большой срок. Зато за год молодые футболисты мускулистее могут стать. Тех, кто добывал путевку, нужно подвести в оптимальной форме. Тренерскому штабу тоже нельзя терять форму. Тот контакт, что есть с футболистами, не должен прерываться. Не хотелось бы по телефону с футболистами разговаривать. А лучше сесть на сборе и всё проанализировать. Даже у меня есть вопросы, на которые нет ответа. Каждый месяц нужно отслеживать и получить больше информации.

Ситуацией надо воспользоваться. Как я шутил: летом 2021-го все будут в плохой форме. Главное, смотреть на себя. Год — это большой срок. Никто никогда не знает, кто и в какой форме. Мы не можем на прошлые заслуги смотреть. Нам надо сегодня и сейчас. Вчера в профессиональном футболе не бывает.

Надо четко организовать подготовку. Отследить тех футболистов, которые уже начали себя проявлять. Ничего личного: надо четко понимать, кто на большом турнире сможет помочь.

Финляндия — маленькая страна, которая попала на большой турнир. Кто знает, как ее сборная будет выглядеть через год? Но надо понимать, что произойдет у нас самих. Нельзя смотреть только на соперников.

О Жиркове

— Пять-семь лет слышу, что ему пора заканчиваться. Но зачем искусственно что-то делать? Если был бы лучше футболист, чем Жирков, то Юрий уже не играл бы. Существует конкурентная среда. Он же всегда дает нам определенные плюсы, как спортсмен и как человек, так почему мы должны отказываться от него? Он и сам все понимает. В конце концов, сам кого-то когда-то из основы подвинул.

О Бельгии

— Мы три матча с бельгийцами провели. И каждый раз действовали по-разному. Сыграли в оборонительный футбол и пропустили по три. В атакующий — получили четыре. Нужно искать какую-то золотую середину.

В последней встрече нам турнирная ситуация говорила, что нужно побеждать — 2:0. Сидя в своей штрафной такое не получится. Но сами, так скажем, пригласили их в атаку. А ведь почти 70 процентов голов они забивают в контратаках. Не буду фамилии конкретных футболистов называть, но несколько просчетов мы допустили.

Кроме цифр, есть схема и тактика. Бег — это хорошо, но это другой вид спорта. Если футболист хорошо бежит, но при этом еще быстрее думает и анализирует, то это совсем другой уровень.