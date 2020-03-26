Черчесов раскритиковал популярный челлендж с туалетной бумагой
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к коронавирусу, а также раскритиковал популярный среди спортсменов челлендж с туалетной бумагой.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к коронавирусу, а также раскритиковал популярный среди спортсменов челлендж с туалетной бумагой.
— Признайтесь: у вас есть страх, когда вы слушаете все эти фактически фронтовые сводки? И если да, то страх перед чем?
— Никакого страха нет. Есть недоумение. Но мы видим, что происходит вокруг, и в этот период стараемся поддерживать футбольную жизнь. Футболисты сборной в соцсетях размещают позитивные ролики, говорят хорошие вещи, способные поднять болельщикам настроение. Это все, что мы можем сделать в нынешней ситуации.
— А как относитесь к набравшему по всему миру популярность среди футболистов челленджу с жонглированием туалетной бумагой?
— Плохо. В этом плане я человек
— И, соответственно, отмечаете для себя, кто из сборников в этом челлендже участвует?
— Нет, на это повлиять никак не могу и не хочу. Они сейчас не находятся в расположении сборной и имеют право делать то, что посчитают нужным.