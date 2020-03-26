Черчесов раскритиковал популярный челлендж с туалетной бумагой

Источник: Спорт-Экспресс

— Признайтесь: у вас есть страх, когда вы слушаете все эти фактически фронтовые сводки? И если да, то страх перед чем?

— Никакого страха нет. Есть недоумение. Но мы видим, что происходит вокруг, и в этот период стараемся поддерживать футбольную жизнь. Футболисты сборной в соцсетях размещают позитивные ролики, говорят хорошие вещи, способные поднять болельщикам настроение. Это все, что мы можем сделать в нынешней ситуации.

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— А как относитесь к набравшему по всему миру популярность среди футболистов челленджу с жонглированием туалетной бумагой?

— Плохо. В этом плане я человек чуть-чуть старомодный. Есть эпидемия серьезной болезни, факт которой нужно принять и сделать все, чтобы как можно быстрее от нее избавиться. От нее по всему миру уже умерло много людей. Поэтому все связанные с этим шутки я не очень приветствую.

— И, соответственно, отмечаете для себя, кто из сборников в этом челлендже участвует?