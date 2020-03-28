Главный тренер сборной Уругвая по футболу Табарес отправлен в отставку из-за коронавируса

Табаресу 73 года, он возглавляет команду с 2006 года, под его руководством команда заняла четвертое место на чемпионате мира — 2010, а также дошла до четвертьфинала чемпионата мира — 2018, в 2011 году сборная Уругвая стала обладателем Кубка Америки.