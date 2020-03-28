Главный тренер сборной Уругвая по футболу Табарес отправлен в отставку из-за коронавируса

«Из-за эпидемиологического кризиса, который привел к остановке всей футбольной деятельности, организация обязана принять ряд жестких решений ради дальнейшего существования», — говорится в заявлении федерации.
Табаресу 73 года, он возглавляет команду с 2006 года, под его руководством команда заняла четвертое место на чемпионате мира — 2010, а также дошла до четвертьфинала чемпионата мира — 2018, в 2011 году сборная Уругвая стала обладателем Кубка Америки.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов.