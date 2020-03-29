Шевченко сравнил пандемию коронавируса с аварией на Чернобыльской АЭС

Источник: AP 2020

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже свыше 512 тысяч случаев заражения, при этом более 23 тысяч человек умерли.

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«Я в порядке. Живу в самоизоляции за городом уже десять дней. Нужно оставаться дома и дать врачам работать, их труд очень важен. Когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, была похожая ситуация. В тот момент мне было девять лет», — цитирует Шевченко Sky Sport Italiа.

Также тренер напомнил, что никто не может точно знать, что не заражен.