Хавбек «Кайрата»: Я очень ждал матча против Казахстана

«В любом случае я скучаю по полю, командным тренировкам и футболу. Я очень ждал товарищеского матча между сборными Армении и Казахстана, так как он должен был пройти на стадионе моего текущего клуба. Очень жаль, что весь мир буквально встал на паузу из-за этой эпидемии. Надеюсь, что эти матчи все-таки состоятся. Мы еще не виделись с наставником сборной Хоакином Капарросом. Надеюсь, что с его помощью мы наконец-то завоюем путевку в финальную часть чемпионатов мира или Европы», — сказал Оганесян.