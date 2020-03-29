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17:46 (мск), источник: Vesti.kz

Хавбек «Кайрата»: Я очень ждал матча против Казахстана

Полузащитник «Кайрата» и сборной Армении Камо Оганесян в интервью Armsport.am высказался о паузе из-за пандемии коронавируса.

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Он расстроился отмене товарищеского матча против Казахстана, который планировался на 30 марта в Алматы.

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«В любом случае я скучаю по полю, командным тренировкам и футболу. Я очень ждал товарищеского матча между сборными Армении и Казахстана, так как он должен был пройти на стадионе моего текущего клуба. Очень жаль, что весь мир буквально встал на паузу из-за этой эпидемии. Надеюсь, что эти матчи все-таки состоятся. Мы еще не виделись с наставником сборной Хоакином Капарросом. Надеюсь, что с его помощью мы наконец-то завоюем путевку в финальную часть чемпионатов мира или Европы», — сказал Оганесян.

27-летний Оганесян перешел в «Кайрат» в зимнее окно после двух сезонов в «Жетысу». На старте КПЛ-2020 он провел два матча. Игры чемпионата приостановлены до 15 апреля.

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