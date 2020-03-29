Хавбек «Кайрата»: Я очень ждал матча против Казахстана
Полузащитник «Кайрата» и сборной Армении Камо Оганесян в интервью Armsport.am высказался о паузе
Полузащитник «Кайрата» и сборной Армении Камо Оганесян в интервью Armsport.am высказался о паузе
Он расстроился отмене товарищеского матча против Казахстана, который планировался на 30 марта в Алматы.
«В любом случае я скучаю по полю, командным тренировкам и футболу. Я очень ждал товарищеского матча между сборными Армении и Казахстана, так как он должен был пройти на стадионе моего текущего клуба. Очень жаль, что весь мир буквально встал на паузу
27-летний Оганесян перешел в «Кайрат» в зимнее окно после двух сезонов в «Жетысу». На старте КПЛ-2020 он провел два матча. Игры чемпионата приостановлены до 15 апреля.