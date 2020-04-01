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00:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Появилось фото формы сборной России на сезон-2020/2021

Портал Todo Sobre Camisetas опубликовал фотографии домашнего и гостевого комплектов игровой формы cборной России на сезон-2020/2021.

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11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Футболка из домашнего комплекта экипировки сохранила ранее представленный дизайн, однако с рукавов исчезли флаги, вместо которых остались белые манжеты. Гостевая форма выполнена в белом цвете. Футболку из гостевого комплекта формы украшают синяя и красная полоски, расположенные по центру, которые в совокупности с белой тканью образуют российский «триколор». Производителем экипировки выступила немецкая компания adidas.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, ранее ожидалось, что презентация обновлённой формы национальной команды России пройдёт в конце марта 2020 года, однако позже мероприятие было перенесено на неопределённый срок.

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