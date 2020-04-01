Дибала: Мои слова о Месси? Я должен был сказать их по-другому

«Мои слова о нём? Я должен был сказать как-то иначе. Были люди, которые поняли мои слова неправильно. Никогда не пытался критиковать партнёра по команде, просто хотел улучшить ситуацию. Даже говорил об этом с Лео», — цитирует Дибалу Mundo Deportivo.