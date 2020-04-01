Дибала: Мои слова о Месси? Я должен был сказать их по-другому
Нападающий сборной Аргентины и «Ювентуса» Пауло Дибала заявил, что не собирался критиковать партнёра по национальной команде форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
Нападающий сборной Аргентины и «Ювентуса» Пауло Дибала заявил, что не собирался критиковать партнёра по национальной команде форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
«Мои слова о нём? Я должен был сказать
Дибала признавался, что ему нелегко играть с Лионелем Месси. Форвард «Ювентуса» говорил, что их отношения нельзя назвать превосходными.