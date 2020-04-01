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21:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Дибала: Мои слова о Месси? Я должен был сказать их по-другому

Нападающий сборной Аргентины и «Ювентуса» Пауло Дибала заявил, что не собирался критиковать партнёра по национальной команде форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

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Источник: РИА "Новости"

«Мои слова о нём? Я должен был сказать как-то иначе. Были люди, которые поняли мои слова неправильно. Никогда не пытался критиковать партнёра по команде, просто хотел улучшить ситуацию. Даже говорил об этом с Лео», — цитирует Дибалу Mundo Deportivo.

Дибала признавался, что ему нелегко играть с Лионелем Месси. Форвард «Ювентуса» говорил, что их отношения нельзя назвать превосходными.

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20 февраля© Ньюстюб
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