СМИ: ФИФА увеличила возрастной ценз для участия в ОИ до 24 лет

Источник: AP 2020

После переноса Игр на 2021 год из-за пандемии коронавируса ФИФА приняла решение, что игроки, родившиеся после 1 января 1997 года, смогут принять участие в турнире.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--6678fc8f6f727b1aad5d" data-vnd="6678fc8f6f727b1aad5d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=6678fc8f6f727b1aad5d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, каждая из команд-участниц может заявить на турнир трех игроков старше возрастного лимита.

Мужской футбольный турнир начнется в Токио до церемонии открытия Игр 23 июля. Участие в розыгрыше примут 16 команд: Аргентина, Бразилия (действующий чемпион), Франция, Германия, Испания, Румыния, Новая Зеландия, Египет, Кот-д’Ивуар, ЮАР, Австралия, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония, а также 2 команды от зоны КОНКАКАФ, которые станут известны позднее.