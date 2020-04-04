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10:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: ФИФА увеличила возрастной ценз для участия в ОИ до 24 лет

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. ФИФА увеличила возрастной ценз для участия в футбольном турнире Олимпийских игр в Токио до 24 лет, сообщает The Guardian.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:22 MSK, 04.04
Источник: AP 2020

После переноса Игр на 2021 год из-за пандемии коронавируса ФИФА приняла решение, что игроки, родившиеся после 1 января 1997 года, смогут принять участие в турнире.

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Кроме того, каждая из команд-участниц может заявить на турнир трех игроков старше возрастного лимита.

Мужской футбольный турнир начнется в Токио до церемонии открытия Игр 23 июля. Участие в розыгрыше примут 16 команд: Аргентина, Бразилия (действующий чемпион), Франция, Германия, Испания, Румыния, Новая Зеландия, Египет, Кот-д’Ивуар, ЮАР, Австралия, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония, а также 2 команды от зоны КОНКАКАФ, которые станут известны позднее.

Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Игр в Токио в понедельник объявили, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Игры были перенесены с 2020 года из-за пандемии коронавируса.

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