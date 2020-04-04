СМИ: ФИФА увеличила возрастной ценз для участия в ОИ до 24 лет
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. ФИФА увеличила возрастной ценз для участия в футбольном турнире Олимпийских игр в Токио до 24 лет, сообщает The Guardian.
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. ФИФА увеличила возрастной ценз для участия в футбольном турнире Олимпийских игр в Токио до 24 лет, сообщает The Guardian.
После переноса Игр на 2021 год
Кроме того, каждая из
Мужской футбольный турнир начнется в Токио до церемонии открытия Игр 23 июля. Участие в розыгрыше примут 16 команд: Аргентина, Бразилия (действующий чемпион), Франция, Германия, Испания, Румыния, Новая Зеландия, Египет, Кот-д’Ивуар, ЮАР, Австралия, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония, а также 2 команды от зоны КОНКАКАФ, которые станут известны позднее.
Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Игр в Токио в понедельник объявили, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Игры были перенесены с 2020 года