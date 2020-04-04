Колумбийский футболист раздаст миллион презервативов для борьбы с коронавирусом

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Асприлья посчитал, что в условиях карантина, вызванного коронавирусом, у людей появляется много свободного времени.

«У меня в компании осталось много презервативов, и я хочу помочь людям использовать их. Чтобы поддержать человечество, я собираюсь отдавать одну упаковку презервативов при покупке трех», — заявил он.

На протяжении карьеры Асприлья выступал за английский «Ньюкасл», итальянскую «Парму», а также за несколько южноамериканских клубов. Футболист провел 57 матчей за сборную Колумбии, забив 20 мячей. Он является двукратным бронзовым призером Кубка Америки и серебряным медалистом Золотого кубка КОНКАКАФ.

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