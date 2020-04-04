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12:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Колумбийский футболист раздаст миллион презервативов для борьбы с коронавирусом

Бывший футболист сборной Колумбии Фаустино Асприлья раздаст миллион презервативов для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:43 MSK, 04.04
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Асприлья посчитал, что в условиях карантина, вызванного коронавирусом, у людей появляется много свободного времени.

«У меня в компании осталось много презервативов, и я хочу помочь людям использовать их. Чтобы поддержать человечество, я собираюсь отдавать одну упаковку презервативов при покупке трех», — заявил он.

На протяжении карьеры Асприлья выступал за английский «Ньюкасл», итальянскую «Парму», а также за несколько южноамериканских клубов. Футболист провел 57 матчей за сборную Колумбии, забив 20 мячей. Он является двукратным бронзовым призером Кубка Америки и серебряным медалистом Золотого кубка КОНКАКАФ.

Во время загрузки произошла ошибка.

28 марта Bloomberg сообщил, что мир ждет дефицит презервативов и их подорожание. Рост продаж связан с боязнью заводить детей из-за неопределенности будущего, а также с тем, что люди вынуждены сидеть на карантине из-за пандемии коронавируса.

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