Колумбийский футболист раздаст миллион презервативов для борьбы с коронавирусом
Бывший футболист сборной Колумбии Фаустино Асприлья раздаст миллион презервативов для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.
Бывший футболист сборной Колумбии Фаустино Асприлья раздаст миллион презервативов для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.
Асприлья посчитал, что в условиях карантина, вызванного коронавирусом, у людей появляется много свободного времени.
«У меня в компании осталось много презервативов, и я хочу помочь людям использовать их. Чтобы поддержать человечество, я собираюсь отдавать одну упаковку презервативов при покупке трех», — заявил он.
На протяжении карьеры Асприлья выступал за английский «Ньюкасл», итальянскую «Парму», а также за несколько южноамериканских клубов. Футболист провел 57 матчей за сборную Колумбии, забив 20 мячей. Он является двукратным бронзовым призером Кубка Америки и серебряным медалистом Золотого кубка КОНКАКАФ.
28 марта Bloomberg сообщил, что мир ждет дефицит презервативов и их подорожание. Рост продаж связан с боязнью заводить детей