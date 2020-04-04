Капелло заявил, что у него были проблемы в общении с игроками сборной России

Источник: Спорт-Экспресс

При этом он отрицает наличие таких проблем в период работы со сборной Англии.

— Говорят, что игроки не понимали мой английский. Но это футбол, здесь достаточно 20 слов, — цитирует итальянца The Guardian. — Были ли проблемы в общении? Нет, абсолютно не было. Это было в России и Китае, но не в Англии.