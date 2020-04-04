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20:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стивен Кенни стал главным тренером сборной Ирландии по футболу

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Стивен Кенни назначен главным тренером сборной Ирландии по футболу, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Ирландии (FAI).

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Источник: Спорт РИА Новости

Кенни сменил на посту главного тренера Мика Маккарти, чей контракт истекал в конце июля, после чемпионата Европы, который должен был состояться этим летом, однако был перенесен на следующий год из-за пандемии коронавируса.

До этого назначения 48-летний Кенни занимал должность главного тренера молодежной сборной страны.

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