Стивен Кенни стал главным тренером сборной Ирландии по футболу
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Стивен Кенни назначен главным тренером сборной Ирландии по футболу, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Ирландии (FAI).
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Стивен Кенни назначен главным тренером сборной Ирландии по футболу, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Ирландии (FAI).
Кенни сменил на посту главного тренера Мика Маккарти, чей контракт истекал в конце июля, после чемпионата Европы, который должен был состояться этим летом, однако был перенесен на следующий год
До этого назначения 48-летний Кенни занимал должность главного тренера молодежной сборной страны.