«Я не могу бегать из-за боли». Экс-игрок сборной Казахстана Шмидтгаль объявил об уходе из футбола

«Сейчас я занимаюсь переквалификацией — учусь в бизнес-школе EBZ в Бохуме. Я изучаю управление недвижимостью, потому что хотел бы работать в этой области, — говорит Шмидтгаль. — У меня был личный опыт работы в этой сфере — я владел несколькими объектами. Жду захватывающего приключения в новой жизни. В прошлом сезоне я работал ассистентом в “Фортуне”, но несколько вещей привели к тому, что я больше не хочу тренировать. В первую очередь — из-за колена, чье состояние довольно плохое из-за четырех операций и двух повреждений хряща. В течение сезона я замечал, что ограничен в работе из-за него: как ассистенту тренера, мне хотелось показать упражнения ребятам, но я не мог сделать даже этого или поиграть в квадрате. На самом деле я даже не могу пробежать трусцой хотя бы полчаса из-за боли. Мы расстались с “Фортуной” в хороших отношениях. Все поняли мой шаг. Им хотелось продолжать работу со мной, но таковы обстоятельства. Я продолжаю следить за командой, был на матчах и забегал на тренировки. Просто смотрел, это, конечно, отличается от работы в поле каждый день. У меня двое детей, я не могу жить одним днем. Никогда не знаешь, как будет развиваться ситуация с моим коленом. Продолжать тренировать было бы безответственным шагом в отношении семьи».