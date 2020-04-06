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12:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Я не могу бегать из-за боли». Экс-игрок сборной Казахстана Шмидтгаль объявил об уходе из футбола

Бывший защитник сборной Казахстана Генрих Шмидтгаль в интервью Reviersport.de объявил об уходе из футбола. Он не может продолжать тренерскую карьеру из-за больного колена.

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В прошлом сезоне Шмидтгаль работал ассистентом в штабе молодежного состава немецкой «Фортуны» из Дюссельдорфа.

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«Сейчас я занимаюсь переквалификацией — учусь в бизнес-школе EBZ в Бохуме. Я изучаю управление недвижимостью, потому что хотел бы работать в этой области, — говорит Шмидтгаль. — У меня был личный опыт работы в этой сфере — я владел несколькими объектами. Жду захватывающего приключения в новой жизни. В прошлом сезоне я работал ассистентом в “Фортуне”, но несколько вещей привели к тому, что я больше не хочу тренировать. В первую очередь — из-за колена, чье состояние довольно плохое из-за четырех операций и двух повреждений хряща. В течение сезона я замечал, что ограничен в работе из-за него: как ассистенту тренера, мне хотелось показать упражнения ребятам, но я не мог сделать даже этого или поиграть в квадрате. На самом деле я даже не могу пробежать трусцой хотя бы полчаса из-за боли. Мы расстались с “Фортуной” в хороших отношениях. Все поняли мой шаг. Им хотелось продолжать работу со мной, но таковы обстоятельства. Я продолжаю следить за командой, был на матчах и забегал на тренировки. Просто смотрел, это, конечно, отличается от работы в поле каждый день. У меня двое детей, я не могу жить одним днем. Никогда не знаешь, как будет развиваться ситуация с моим коленом. Продолжать тренировать было бы безответственным шагом в отношении семьи».

34-летний Шмидтгаль родился в Иссыке, что в Алматинской области, но с детства живет в Германии. С 2003 по 2016 год защитник выступал за немецкие «Ферль», «Бохум II», «Рот-Вайсс», «Гройтер Фюрт», «Фортуну» и «Франкфурт».

Последний матч в карьере Шмидтгаль провел в 2015 году. Затем он перешел во «Франкфурт», но не сыграл за него из-за травм. В сезоне 2011/12 казахстанец с «Гройтер Фюртом» становился победителем второй Бундеслиги, а затем сыграл 18 матчей в первой Бундеслиге.

С 2010 по 2015 год Шмидтгаль выступал за сборную Казахстана. В ее составе он провел 14 матчей и забил один гол — в ворота Германии (1:4) в квалификации Евро-2012.

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