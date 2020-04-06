«Я не могу бегать из-за боли». Экс-игрок сборной Казахстана Шмидтгаль объявил об уходе из футбола
Бывший защитник сборной Казахстана Генрих Шмидтгаль в интервью Reviersport.de объявил об уходе из футбола. Он не может продолжать тренерскую карьеру
Бывший защитник сборной Казахстана Генрих Шмидтгаль в интервью Reviersport.de объявил об уходе из футбола. Он не может продолжать тренерскую карьеру
В прошлом сезоне Шмидтгаль работал ассистентом в штабе молодежного состава немецкой «Фортуны» из Дюссельдорфа.
«Сейчас я занимаюсь переквалификацией — учусь в
34-летний Шмидтгаль родился в Иссыке, что в Алматинской области, но с детства живет в Германии. С 2003 по 2016 год защитник выступал за немецкие «Ферль», «Бохум II», «Рот-Вайсс», «Гройтер Фюрт», «Фортуну» и «Франкфурт».
Последний матч в карьере Шмидтгаль провел в 2015 году. Затем он перешел во «Франкфурт», но не сыграл за него
С 2010 по 2015 год Шмидтгаль выступал за сборную Казахстана. В ее составе он провел 14 матчей и забил один гол — в ворота Германии (1:4) в квалификации Евро-2012.