Наставник сборной Англии Саутгейт согласился на снижение зарплаты на 30%

«Воздействие коронавируса на человека ужасно, все наши мысли с семьями заражённых. Мы как организация хотим сделать всё возможное, чтобы помочь своей нации, но также делаем всё возможное, чтобы сохранить рабочие места в организации. Чем меньше денег мы генерируем, тем меньше поступает средств для развития английского футбола.



Мы предложили всем работникам, зарабатывающим больше 50 тысяч, согласиться на временное снижение зарплаты на 7,5%. Команда старших руководителей согласилась пойти на сокращение зарплаты на 15%, а самые высокооплачиваемые сотрудники в организации согласились на снижение зарплаты на 30%. Это необычные и сложные времена, и принимать эти решения очень непросто. Однако мы будем поддерживать друг друга. Горжусь тем, что мы смогли адаптироваться к таким сложным условиям», — приводит слова Буллингема официальный сайт FA.